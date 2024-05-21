Два в одном: и «Ролекс» грабителю на байке отдал, и свой «Ламборгини» разбил

Самое обидное в том, что человек, которого он преследовал, сумел убежать. Естественно, часы остались у него.

Водитель и его пассажир выбрались из машины слишком поздно, чтобы помешать преступнику скрыться, и были вынуждены беспомощно наблюдать за происходящим.