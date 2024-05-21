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Два в одном: и «Ролекс» грабителю на байке отдал, и свой «Ламборгини» разбил

Два в одном: и «Ролекс» грабителю на байке отдал, и свой «Ламборгини» разбил

Автор:
21 мая 2024 09:39
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Законы подлости   авария   вооруженное ограбление   закон Мёрфи   закон подлости   не повезло   ограбление машины   шокирующее видео   
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В минувшее воскресенье страшно не повезло одному богатому бразильскому бизнесмену. 64-летний мужчина разбил свой роскошный спорткар во время хаотичной погони за мотоциклом грабителя, который перед этим на светофоре украл у него часы Rolex, угрожая пистолетом. Ситуация всегда может стать ещё хуже, или закон подлости в действии!

Водитель Lamborghini стоимостью около 400 000 долларов стал жертвой дерзкого вооружённого ограбления, остановившись на светофоре на проспекте Бригадейро Фариа Лима.



Это произошло посреди бела дня, в 12:45. Грабитель на мотоцикле подъехал к нему и, угрожая пистолетом, заставил отдать часы Rolex за 40 000 долларов.


Жертва ограбления не смогла стерпеть такой наглости и, когда поток вновь двинулся, погналась за вором, попытавшись его сбить. Маневр удался, но есть нюанс. Водитель не только сбил мотоциклиста, но и врезался при этом в столб светофора, разбив свою машину в хлам.


Самое обидное в том, что человек, которого он преследовал, сумел убежать. Естественно, часы остались у него.


Водитель и его пассажир выбрались из машины слишком поздно, чтобы помешать преступнику скрыться, и были вынуждены беспомощно наблюдать за происходящим.


По сообщениям прессы, полиция установила личность преступника по номерному знаку мотоцикла, а также по мобильному телефону и пистолету, который также был найден на месте происшествия. Ожидается, что в ближайшее время этот человек будет арестован.


Утверждается также, что разбитый автомобиль Lamborghini не был застрахован. Его владелец получил небольшие резаные травмы рук и моральную травму, но в остальном не пострадал. «Мне пришлось отдать свои часы, потому что у грабителя был пистолет», — сказал он.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Законы подлости   авария   вооруженное ограбление   закон Мёрфи   закон подлости   не повезло   ограбление машины   шокирующее видео   
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Djeff 2 часа назад
На ламборджини и на ролекс нашлись деньги, а на ствол нет! Это Бразилия, детка!
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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