Состояние девушки, на которую вчера напал пьяный уроженец Афганистана, ухудшилось и она с трудом может говорить

Врачи наблюдают за её состоянием и пока не дают никаких прогнозов.
22-летняя студентка социально-педагогического института Анастасия вчера ждала автобус на остановке в Гольяново. К ней подошёл незнакомец и несколько раз ударил ножом.
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Как рассказала очевидица - нападавший был явно под чем-то:
Я проходила мимо, когда уже всё случилось. Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком - голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал.
Сначала говорили, что он ранил девушку в шею. Сейчас информация другая: один из ударов ножом был в лёгкое, из-за него у пострадавшей начался пневмоторакс, который нарушает дыхание и она еле говорит. Также у неё задет нерв в области грудной клетки. Девушка под постоянным наблюдением врачей, они пока не дают прогнозов о её выздоровлении.
Ну а мужик оказался 48-летним уроженцем Афганистана с видом на жительство в России. В участке он заявил, что нашёл нож незадолго до нападения на студентку.
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Также выяснилось, что до этого его уже привлекали к ответственности за кражу. А ранее он лежал на лечении в дурдоме. Теперь стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. С учётом его «бэкграунда» - может надолго отправиться в тюрьму.
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Это на случай, если найдут ещё жертв, порезанных этим ножом?
И с видом на жительство? Что же такого эксклюзивного он умеет делать? Тех кто выдавал ему разрешение тоже на нары.