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Состояние девушки, на которую вчера напал пьяный уроженец Афганистана, ухудшилось и она с трудом может говорить

Состояние девушки, на которую вчера напал пьяный уроженец Афганистана, ухудшилось и она с трудом может говорить

Автор:
21 мая 2024 18:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Москва   афганец   гольяново   нападение   нож   студентка   
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Врачи наблюдают за её состоянием и пока не дают никаких прогнозов.

22-летняя студентка социально-педагогического института Анастасия вчера ждала автобус на остановке в Гольяново. К ней подошёл незнакомец и несколько раз ударил ножом.

Как рассказала очевидица - нападавший был явно под чем-то:

Я проходила мимо, когда уже всё случилось. Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком - голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал.

Сначала говорили, что он ранил девушку в шею. Сейчас информация другая: один из ударов ножом был в лёгкое, из-за него у пострадавшей начался пневмоторакс, который нарушает дыхание и она еле говорит. Также у неё задет нерв в области грудной клетки. Девушка под постоянным наблюдением врачей, они пока не дают прогнозов о её выздоровлении.

Ну а мужик оказался 48-летним уроженцем Афганистана с видом на жительство в России. В участке он заявил, что нашёл нож незадолго до нападения на студентку.

Также выяснилось, что до этого его уже привлекали к ответственности за кражу. А ранее он лежал на лечении в дурдоме. Теперь стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. С учётом его «бэкграунда» - может надолго отправиться в тюрьму.

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Метки: Видео   Девушка   Москва   афганец   гольяново   нападение   нож   студентка   
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22  комментария
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28k
Влад 2 часа назад
"нашёл нож незадолго до нападения"? Нормально так. Типа "иду, гляжу нож лежит, хорошая вещь, чего бы не воткнуть в кого попало? Он привлекался за кражу, лежал в дурке, теперь из за него хорошая девчонка пострадала и у него вид на жительство. А почему? Кто его выдал? Зачем нам вот это?
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4k
Александр Долматов 7 минут назад
"В участке он заявил, что нашёл нож незадолго до нападения на студентку..."
Это на случай, если найдут ещё жертв, порезанных этим ножом?
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25k
Валерий 10 минут назад
науя нам такой гражданин??? кто ему выдал ВНЖ???
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41
Sergei Strjukov 16 минут назад
О,еще один сын гор! Когда же порядок будет и эти ослолюбы поймут,что здесь они в гостях,а не в своих кишлаках!
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21k
Robin Hood 17 минут назад
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575
Александр Поляков 23 минуты назад
задрали уже эти [мат] из мусульманских стран.
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1k
Ирина К. Полчаса назад
У нас иностранцев за пару административок депортируют. Спасибо президенту.
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7k
Трям 37 минут назад
Я знаю его мать!
Ссылка www.youtube.com
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2k
lihaci 41 минуту назад
Какая тюрьма?!?! На удобрение это говно отправить!
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55k
Опиум для народа 47 минут назад
Не может человек, выросший в средневековом обществе с божками и прочей х"етой нормально влиться в современное. Никогда.
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63k
Андрей Час назад
А с учётом этого бекграунда его не могли депртировать обратно к себе в кишлак?
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5k
РАТНИК Час назад
Нужно сажать на лезвие ножа тех кто выдаёт гражданство горным неандертальцам - будь прокляты российские чиновники и начальники что берут их на работу - к кавказцам , среднеазиатам и прочим зверолюдям должна быть нулевая толерантность - заигрались п л я д ь в дружбу народов.
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4k
NiThR0 Час назад
Вот какой на x@й вид на жительство в РФ может быть у этого осло@бского отброса с его предыдущими "заслугами"?
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17k
Kostick Час назад
чурка просто обязана сдохнуть в сизо. до суда дойдёт, ну посадят гниду, и будет это насекомое душманское сидеть на шее той девочки в том числе, за счет налогов. вполне те наркотики могут оказать смертельные последствия, так бывает.
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11k
MakDag Час назад
"Чурки, садисты, наркоманы, педофилы приезжайте в Россию. Всем дадим гражданство! При получении оного, каждый получит именной нож." Вот, как-то так я это вижу сейчас.
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13k
geminisf Час назад
>Также выяснилось, что до этого его уже привлекали к ответственности за кражу. А ранее он лежал на лечении в дурдоме.<
И с видом на жительство? Что же такого эксклюзивного он умеет делать? Тех кто выдавал ему разрешение тоже на нары.
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149k
parallax 2 часа назад
Девушку жалко. Даже если выздоровеет, останется физическая и душевная травма. А дело ублюдка могут спустить на тормозах, типа он душевно болен и за свои действия не отвечает.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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