Состояние девушки, на которую вчера напал пьяный уроженец Афганистана, ухудшилось и она с трудом может говорить

Как рассказала очевидица - нападавший был явно под чем-то:

Я проходила мимо, когда уже всё случилось. Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком - голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал.

Сначала говорили, что он ранил девушку в шею. Сейчас информация другая: один из ударов ножом был в лёгкое, из-за него у пострадавшей начался пневмоторакс, который нарушает дыхание и она еле говорит. Также у неё задет нерв в области грудной клетки. Девушка под постоянным наблюдением врачей, они пока не дают прогнозов о её выздоровлении.

Ну а мужик оказался 48-летним уроженцем Афганистана с видом на жительство в России. В участке он заявил, что нашёл нож незадолго до нападения на студентку.