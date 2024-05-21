"Ракета" без света влетела в автомобиль

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В Данкове на улице Мира 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не уступил дорогу мотоциклу с 17-летним парнем за рулём и 16-летней пассажиркой. Все живы, но потребовалась помощь медиков.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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уронил - женился.
10 июля в микрорайоне Ровки городского округа Чехов похоронили 15-летнего Максима Дробышева. Двумя днями ранее подросток разбился во время поездки с подругой на питбайке, об этом рассказывал «Чехов Вид». Отец ребёнка, Андрей Дробышев, во время похорон сына обратился к его сверстникам с призывом отказаться от опасного увлечения. Текст приводится целиком.
«Максим был не только прекрасным сыном и внуком, он был отличным другом. Сегодня вас – друзей, одноклассников, товарищей по футбольной и ватерпольной командам, да и просто знакомых и приятелей Максима, собралось здесь не меньше 400 человек! Более тысячи комментариев и слов поддержки мы получили в социальных сетях. Это главное свидетельство того, что Максим умел дружить, любить, помогать и быть рядом.
Нашему горю невозможно найти успокоение. Это утрата, которая будет жить в нас до самых последних дней. Но из нашего горя можно извлечь урок! И это должны сделать все вы! Каждый из вас обязан понять, как дорога жизнь, и осознать, как легко её потерять.
Не допускайте ошибок, подобных той, что совершил Максим. Не заставляйте своих родителей горько плакать и проклинать судьбу. Ваши питбайки – это зло, которое рано или поздно способно привести каждого к подобному исходу.
Мы с матерью не смогли обуздать гормоны и адреналин Максима, которые будоражили его на протяжении долгого времени. Мы не смогли сказать ему твердое «нет» и запретить всё то, что считали опасным. Теперь мы видим и чувствуем цену такой ошибки. Нашего мальчика больше нет.
Но вы ещё можете отказаться от ваших смертельно опасных игр. Я призываю всех и каждого, кто считал себя другом Максима, сдать нам в гараж на ответственное хранение ваши питбайки. Период полового созревания – один из самых сложных в жизни людей. Сохраните себя и свои семьи, поменяйте своё опасное хобби, проживите этот отрезок молодости в здравии и безопасности. Успейте повзрослеть и стать ответственными.
Ваше присутствие здесь сегодня сделало нашу боль чуть меньшей. Вы все такие красивые и молодые, у вас впереди долгая и полная интересных событий жизнь. До начала похорон уже один друг Максима сообщил, что сдаёт своей питбайк на хранение ко мне в гараж. Другой – выставил питбайк на продажу. Я жду подобных шагов от всех вас и уверен: вы сделаете правильные выводы из произошедшей трагедии. Не шутите со своей судьбой, игры кончились. Игры кончились не только для нас, для вас – прежде всего!».
https://vk.com/wall-46768714_932304