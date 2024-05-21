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"Ракета" без света влетела в автомобиль

"Ракета" без света влетела в автомобиль

Автор:
21 мая 2024 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Данкове на улице Мира 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не уступил дорогу мотоциклу с 17-летним парнем за рулём и 16-летней пассажиркой. Все живы, но потребовалась помощь медиков.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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9  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Скорее всего он его не видел от слова "совсем"!
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7k
hhwost 54 минуты назад
села - дала.
уронил - женился.
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20k
Дмитрий 54 минуты назад
И снова, судя по всему, пит-перделка, у которой фары отродясь не было. Когда же уже этих мамкиных гонщиков начнут щемить? Поймали на дороге -- перделку под пресс, папеньке и маменьке штраф тыщ в двести на первый раз.
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945
DuckTales Час назад
Ну хоть живы остались, надеюсь, как минимум, девочка больше на мотик не сядет ...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1501 пост (1522 в горячем)

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