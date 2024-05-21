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100-летний электрокар выставили на продажу

100-летний электрокар выставили на продажу

Автор:
21 мая 2024 12:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   повозка   раритет   ретро   электромобиль   
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Раритетный электромобиль, выпущенный ещё в 1924 году американской фирмой Automotive Electric Service Corporation выставили на продажу на eBay. Средство передвижения под названием Auto Red Bug позиционировалось как дешёвая и бездымная альтернатива Ford Model T и стоило 125 долларов, хотя и не предлагало практически никаких удобств. Продавец обозначил минимальную сумму за которую он готов расстаться с автомобилем на отметке 17,5 тысяч долларов, но в ходе торгов максимальная ставка составила всего 500 $.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   повозка   раритет   ретро   электромобиль   
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Горожанин 2 часа назад
Супер! Технический прогресс неумолим. Пар и дрова тоже перспективные вещи.
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vasilykopkov 4 минуты назад
Ну, вот те самые 500$ она и стоит, на которых торги остановились, да и то в базарный день. Выглядит, как гаражная самоделка. В самом деле - не вижу ни одной детали, которую нельзя бы было изготовить кустарною. Вполне возможно, что кроме шильдика подлинных деталей там нет.
И тогда стоила три копейки, непонятно почему сейчас должна стоить на два порядка дороже.
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Добрый Бабайка
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