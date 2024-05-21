100-летний электрокар выставили на продажу

Конструкция Auto Red Bug восходит к 1914 году — тележку на колёсах под названием Flyer придумала небольшая фирма AO Smith Company, которая рассчитывала продавать её как ультрадоступное средство передвижения. Конструкция Flyer предусматривала пятое колесо, оснащённое небольшим ДВС и установленное на своего рода коромысло. Заводили его в поднятом состоянии, после чего колесо опускалось на асфальт, приводя тем самым автомобильчик в движение. Несколько лет спустя права на конструкцию выкупила крупная фирма Briggs&Stratton, однако позже, когда рынок заполонили бюджетные модели Ford, продала разработку корпорации Automotive Electric Service Corporation.



Здесь решили заменить мотор-колесо электроприводом, превратив Flyer в экологически чистый и очень простой в управлении Auto Red Bug. При этом основа конструкции осталась прежней. Базой для транспортного средства выступает деревянная платформа, которая также благодаря своей способности несколько изгибаться служит демпфером — привычной подвески у Auto Red Bug нет. Отсутствует и трансмиссия — электромотор напрямую приводит одно из задних колёс, а педалей всего две. Аккумулятор хранился в ящике за сиденьями. Сверхдоступная цена обеспечивалась в том числе отсутствием не только крыши, но и кузова.



Принято считать, что в таком виде электрокар стал популярным не только у частных владельцев, но и, к примеру, на крупных курортах — из Auto Red Bug формировали локальные автопарки для перемещения по территории. Электрокар присутствовал на рынке до 1930 года.



Выставленный на продажу экземпляр называют одним из очень немногих сохранившихся до наших дней. Не уточняется, насколько он оригинален, но продавец утверждает, что машина на ходу и может служить как украшением коллекции, так и способом привлечь к себе внимание на различных тематических выставках.