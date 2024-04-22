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Из 7 человек выжили только двое

Из 7 человек выжили только двое

Автор:
22 апреля 2024 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения на въезде в Уфу. На них виден момент столкновения ВАЗ-2115 и поливочного КАМАЗа. В легковом автомобиле находилось 7 человек — 4 парня и 3 девушки. На полном ходу машина влетела в коммунальную технику. Пятеро погибли на месте, выжить удалось лишь двум — 21-летней девушке и 22-летнему парню.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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11  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 42 минуты назад
Иногда волосы дыбом встают что вытворяют водители этой спецтехники. Хотя насколько я знаю там работают не самые плохие водители.
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11k
Янус Полуэктович 9 минут назад
с водителем легковушки всё понятно. но куда смотрел водитель поливалки? даже при таком качестве видео прекрасно видно, что на разворот он пошёл далеко не с крайней левой полосы, да и не убедился, что в левой никого нет. тут на 99% его вина.
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50k
Максим Т. 11 минут назад
7 человек. Там впятером-то тесно.
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11k
Дмитрий 14 минут назад
У Ильфата может прав и не было, но водитель КАМАЗа тот ещё .удак!
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15k
кот базилий 20 минут назад
Они там все были после ночной попойки, а пьянь всегда виновата. Так что у водителя поливалки шансы есть сухим выйти.
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9k
Александр Полчаса назад
Автору самое время устраиваться на 1-ый канал. Или на Дождь. Не принципиально.
Виновник ДТП явно водитель поливайки. Отсутствие прав и административные нарушения молодого тазовода никак этот факт не отменяют.
"Профессиональные" шоферюги часто отчебучивают подобное.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
К моему сожалению, виновником аварии на 95% считаю поливочную машину.
Да, я обратил внимание на то, что машинка была перегружена, что её водитель не только не имел прав, но и неоднократно привлекался к ответственности по родственным нарушениям...
Там можно законно извернуться так, что водитель поливайки пострадает минимально, но боюсь, что семья автолюбителя легковушки не слишком одобрит этот ход, ну просто потому, что они не для того чаду машинку давали, чтоб какие то поливайки ему мешали.
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7k
livaneth 40 минут назад
А как это "не имел документов на автомобиль"
Угнал?
Или автомобиль по документам был утилизирован?
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3k
Rom 42 минуты назад
Всё понятно про молодежь, но судя по видео, грузовик тоже повернул как то так... быстро и странно. Или там светофор не видно?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1385 постов (1406 в горячем)

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