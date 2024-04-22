Из 7 человек выжили только двое

Судя по опубликованным кадрам, ВАЗ ехал по полупустой дороге на большой скорости, как вдруг едущая спереди на аварийных сигналах поливочная машина пошла на разворот.



По данным ГИБДД республики, 22-летний владелец машины Ильфат Ф. не имел прав, как и документов на автомобиль. Его уже привлекали к административной ответственности 4 раза, однако ни к чему это не привело. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.