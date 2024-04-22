Из 7 человек выжили только двое

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В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения на въезде в Уфу. На них виден момент столкновения ВАЗ-2115 и поливочного КАМАЗа. В легковом автомобиле находилось 7 человек — 4 парня и 3 девушки. На полном ходу машина влетела в коммунальную технику. Пятеро погибли на месте, выжить удалось лишь двум — 21-летней девушке и 22-летнему парню.
Судя по опубликованным кадрам, ВАЗ ехал по полупустой дороге на большой скорости, как вдруг едущая спереди на аварийных сигналах поливочная машина пошла на разворот.
По данным ГИБДД республики, 22-летний владелец машины Ильфат Ф. не имел прав, как и документов на автомобиль. Его уже привлекали к административной ответственности 4 раза, однако ни к чему это не привело. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По данным ГИБДД республики, 22-летний владелец машины Ильфат Ф. не имел прав, как и документов на автомобиль. Его уже привлекали к административной ответственности 4 раза, однако ни к чему это не привело. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Виновник ДТП явно водитель поливайки. Отсутствие прав и административные нарушения молодого тазовода никак этот факт не отменяют.
"Профессиональные" шоферюги часто отчебучивают подобное.
Да, я обратил внимание на то, что машинка была перегружена, что её водитель не только не имел прав, но и неоднократно привлекался к ответственности по родственным нарушениям...
Там можно законно извернуться так, что водитель поливайки пострадает минимально, но боюсь, что семья автолюбителя легковушки не слишком одобрит этот ход, ну просто потому, что они не для того чаду машинку давали, чтоб какие то поливайки ему мешали.
Угнал?
Или автомобиль по документам был утилизирован?