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Корова возвращается с прогулки

Корова возвращается с прогулки

Автор:
21 мая 2024 11:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ворота   дверь   животные   корова   прогулка   
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Современная и самодостаточная корова вернулась с прогулки⁠⁠ и открыла дверь своим рогом. Вот только не закрыла за собой, непорядок!

А дверь за собой кто закрывать будет? В хлеву что ли родилась? 😄

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Метки: Видео   ворота   дверь   животные   корова   прогулка   
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6  комментариев
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1k
САР 2 часа назад
Надо доводчик поставить.
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32k
AzuveR Полчаса назад
И пошла сама себя доить,сметану ,масло делать.
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20k
speaktr-st 40 минут назад
Молодые тектокеры добрались до деревни бабушки.
Йобушки-воробушки - корова открывает ворота. Это довольно частое явление, прежде чем выкладывать шок-контент взорвавший интернет хоть бы порасспрашивали других детишек в деревне.
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
Она же? Открывальщица, блин))
Ссылка www.youtube.com
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839
Шурман 2 часа назад
Автор тебе давно интернет включили ? или у вас это все под запретом стало ?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3970 постов (3966 в горячем)

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