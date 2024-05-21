Корова возвращается с прогулки

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Современная и самодостаточная корова вернулась с прогулки и открыла дверь своим рогом. Вот только не закрыла за собой, непорядок!
А дверь за собой кто закрывать будет? В хлеву что ли родилась? 😄
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Йобушки-воробушки - корова открывает ворота. Это довольно частое явление, прежде чем выкладывать шок-контент взорвавший интернет хоть бы порасспрашивали других детишек в деревне.