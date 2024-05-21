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Котики пробуют мороженое

Котики пробуют мороженое

Автор:
21 мая 2024 12:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   животные   кот   котик   кошка   милота   мороженое   
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Коты очень любят разные молочные продукты. Следовательно, от мороженого они также не откажутся. А порой они его просто требуют, если увидят вкусняшку в руках человека. Правда, они не знают насколько холодные эти "застывшие сливки".

Давайте поглядим на подборку смешных кошачьих реакций на мороженое.

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Метки: Видео   Еда   животные   кот   котик   кошка   милота   мороженое   
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