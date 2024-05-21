Владелец Tesla чуть не врезался в движущийся поезд в режиме «автономного вождения»

Владелец Tesla винит режим Full Self Driving (FSD) — движение без управления рулем по заданному маршруту — в том, что его машина ехала в сторону железнодорожных путей, по которым в этот момент шёл состав. Водителю удалось исправить ситуацию в последний момент. И он говорит, что уже не первый раз сталкивается с такими «закидонами» FSD.
На записи с видеорегистратора видно, что машина в темноте и тумане быстро приближается к проходящему поезду без признаков замедления.
Крейг Доти II из Огайо утверждает, что в тот момент его автомобиль находился в режиме полного автономного вождения (FSD) и не сбавил скорость, несмотря на пересекающий дорогу поезд, но не уточняет марку или модель машины.
Водитель успел среагировать и вырулить вправо, снеся шлагбаум на железнодорожном переезде и остановившись в нескольких метрах от движущегося поезда.
Компания Tesla столкнулась с многочисленными исками, в которых утверждается, что функция FSD или Autopilot стала причиной аварии — автомобиль либо не остановился перед другим транспортным средством, либо свернул в сторону объекта, что в некоторых случаях унесло жизни водителей.
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), по состоянию на апрель 2024 года системы автопилота Tesla моделей Y, X, S и 3 с 2019 года стали участниками 17 смертельных случаев и 736 аварий.
Крейг Доти II сообщил о проблеме на сайте Tesla Motors Club, заявив, что владеет автомобилем менее года, но «за последние шесть месяцев он дважды пытался въехать прямо в проходящий поезд, находясь в режиме FSD».
По словам Доти, он пытался сообщить о случившемся и найти похожие случаи, но не нашел адвоката, который согласился бы принять его дело, потому что он не получил значительных травм — только боль в спине и ушиб.
Компания Tesla предостерегает водителей от использования системы FSD при плохом освещении или плохих погодных условиях, таких как дождь, снег, прямые солнечные лучи и туман, которые могут «значительно ухудшить работу».
Это связано с тем, что плохая видимость мешает работе датчиков Tesla, которые включают ультразвуковые датчики, использующие высокочастотные звуковые волны для отражения от близлежащих объектов. Также используются радарные системы, которые излучают низкие частоты света, чтобы определить, есть ли поблизости автомобиль, и 360-градусные камеры. Все эти системы собирают данные об окружающем пространстве, включая дорожные условия, интенсивность движения и близлежащие объекты, но в условиях плохой видимости они не могут точно определить обстановку вокруг.
На вопрос о том, почему он продолжал использовать систему FSD после первого близкого столкновения, Доти ответил, что верил в ее правильную работу, поскольку в течение некоторого времени у него не возникало никаких других проблем.
«Используя систему FSD без проблем в течение некоторого времени, вы начинаете доверять ее правильной работе, как и в случае с адаптивным круиз-контролем, — сказал он. — Вы полагаете, что автомобиль замедлится при приближении к впереди идущему автомобилю, пока он вдруг этого не сделает и вам не придется внезапно брать управление на себя. Такая самоуверенность может со временем развиться из-за того, что система обычно работает как надо, поэтому подобные сбои вызывают особую тревогу».
В руководстве Tesla водителей предупреждают о том, что не следует слепо доверять только FSD. Необходимо постоянно держать руки на руле, «помнить о дорожных условиях и окружающем движении, обращать внимание на пешеходов и велосипедистов и всегда быть готовыми к немедленным действиям».
Систему автопилота Tesla обвиняют в том, что она стала причиной страшной аварии, в которой погиб мужчина из Колорадо, ехавший домой с поля для гольфа, согласно иску, поданному 3 мая. Семья Ханса фон Охайна утверждает, что 16 мая 2022 года он пользовался системой автопилота Tesla Model 3 2021 года выпуска, когда автомобиль резко свернул вправо с дороги, но Эрик Росситер, который был пассажиром, говорит, что в момент аварии водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охайн попытался вернуть контроль над автомобилем, но не смог и погиб, когда машина столкнулась с деревом и вспыхнула. Позже вскрытие показало, что в момент смерти допустимая норма алкоголя в его организме была превышена в три раза.
В 2019 году мужчина из Флориды также погиб, когда автопилот Tesla Model 3 не успел затормозить. В результате автомобиль попал под прицеп и водитель погиб мгновенно.
В октябре прошлого года Tesla выиграла свой первый иск в связи с обвинениями в том, что функция автопилота привела к гибели мужчины из Лос-Анджелеса, когда Model 3 съехала с шоссе и врезалась в пальму, после чего вспыхнула.
Администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) провела расследование ряда аварий, связанных с функцией автопилота, и заявила, что ДТП способствовала «слабая система вовлечения водителя». Эта функция «привела к предсказуемому неправильному использованию и авариям, которых можно было избежать», говорится в отчете NHTSA, и добавляется, что система не «в достаточной степени обеспечивала внимание водителя и надлежащее использование».
В декабре Tesla выпустила обновление программного обеспечения для двух миллионов автомобилей в США, которое должно было улучшить работу систем автопилота и FSD, но теперь, в свете новых аварий, NHTSA предположила, что этого обновления было недостаточно.
Илон Маск не прокомментировал отчет NHTSA, но ранее он утверждал, что люди, использующие функцию автопилота, в среднем в 10 раз реже попадают в аварии.
«Люди гибнут из-за ошибочного доверия к возможностям автопилота Tesla. Даже простые шаги могут повысить безопасность, — сказал телеканалу CNBC Филипп Купман, исследователь автомобильной безопасности и профессор компьютерной инженерии в Университете Карнеги-Меллон. — Tesla могла бы автоматически ограничивать использование автопилота предназначенными для него дорогами на основе картографических данных, уже имеющихся в автомобиле. Также Tesla могла бы улучшить мониторинг, чтобы водители не могли регулярно погружаться в свои мобильные телефоны во время работы автопилота».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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перечислили все условия и всю погоду которая есть в природе!!!
когда же тогда использовать этот автопилот?