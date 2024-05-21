Владелец Tesla чуть не врезался в движущийся поезд в режиме «автономного вождения»

На вопрос о том, почему он продолжал использовать систему FSD после первого близкого столкновения, Доти ответил, что верил в ее правильную работу, поскольку в течение некоторого времени у него не возникало никаких других проблем.

«Используя систему FSD без проблем в течение некоторого времени, вы начинаете доверять ее правильной работе, как и в случае с адаптивным круиз-контролем, — сказал он. — Вы полагаете, что автомобиль замедлится при приближении к впереди идущему автомобилю, пока он вдруг этого не сделает и вам не придется внезапно брать управление на себя. Такая самоуверенность может со временем развиться из-за того, что система обычно работает как надо, поэтому подобные сбои вызывают особую тревогу».

В руководстве Tesla водителей предупреждают о том, что не следует слепо доверять только FSD. Необходимо постоянно держать руки на руле, «помнить о дорожных условиях и окружающем движении, обращать внимание на пешеходов и велосипедистов и всегда быть готовыми к немедленным действиям».

Систему автопилота Tesla обвиняют в том, что она стала причиной страшной аварии, в которой погиб мужчина из Колорадо, ехавший домой с поля для гольфа, согласно иску, поданному 3 мая. Семья Ханса фон Охайна утверждает, что 16 мая 2022 года он пользовался системой автопилота Tesla Model 3 2021 года выпуска, когда автомобиль резко свернул вправо с дороги, но Эрик Росситер, который был пассажиром, говорит, что в момент аварии водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охайн попытался вернуть контроль над автомобилем, но не смог и погиб, когда машина столкнулась с деревом и вспыхнула. Позже вскрытие показало, что в момент смерти допустимая норма алкоголя в его организме была превышена в три раза.

В 2019 году мужчина из Флориды также погиб, когда автопилот Tesla Model 3 не успел затормозить. В результате автомобиль попал под прицеп и водитель погиб мгновенно.

В октябре прошлого года Tesla выиграла свой первый иск в связи с обвинениями в том, что функция автопилота привела к гибели мужчины из Лос-Анджелеса, когда Model 3 съехала с шоссе и врезалась в пальму, после чего вспыхнула.

Администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) провела расследование ряда аварий, связанных с функцией автопилота, и заявила, что ДТП способствовала «слабая система вовлечения водителя». Эта функция «привела к предсказуемому неправильному использованию и авариям, которых можно было избежать», говорится в отчете NHTSA, и добавляется, что система не «в достаточной степени обеспечивала внимание водителя и надлежащее использование».

В декабре Tesla выпустила обновление программного обеспечения для двух миллионов автомобилей в США, которое должно было улучшить работу систем автопилота и FSD, но теперь, в свете новых аварий, NHTSA предположила, что этого обновления было недостаточно.

Илон Маск не прокомментировал отчет NHTSA, но ранее он утверждал, что люди, использующие функцию автопилота, в среднем в 10 раз реже попадают в аварии.

«Люди гибнут из-за ошибочного доверия к возможностям автопилота Tesla. Даже простые шаги могут повысить безопасность, — сказал телеканалу CNBC Филипп Купман, исследователь автомобильной безопасности и профессор компьютерной инженерии в Университете Карнеги-Меллон. — Tesla могла бы автоматически ограничивать использование автопилота предназначенными для него дорогами на основе картографических данных, уже имеющихся в автомобиле. Также Tesla могла бы улучшить мониторинг, чтобы водители не могли регулярно погружаться в свои мобильные телефоны во время работы автопилота».