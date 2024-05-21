Забавная реакция снежного барса на новый овощ в вольере

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Посетитель зоопарка заснял на видео реакцию снежного барса на тыкву, которую положили к нему в вольер. Сперва хищник испугался, но через некоторое время осмелел и пошел в атаку.
Нападение снежного барса на тыкву.
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