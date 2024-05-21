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Забавная реакция снежного барса на новый овощ в вольере

Забавная реакция снежного барса на новый овощ в вольере

Автор:
21 мая 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   зоопарк   снежный барс   
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Посетитель зоопарка заснял на видео реакцию снежного барса на тыкву, которую положили к нему в вольер. Сперва хищник испугался, но через некоторое время осмелел и пошел в атаку.

Нападение снежного барса на тыкву.

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Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   зоопарк   снежный барс   
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3  комментария
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13k
MPEG-8 51 минуту назад
Кот есть кот.
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357
И Ш 4 минуты назад
И ничего он не испугался...
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5k
Владимир 23 минуты назад
он,просто играется,как все котики...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3616 в горячем)

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