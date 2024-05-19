32 невероятных объекта из списка ЮНЕСКО в России

Более двадцати культурных и более десяти природных достопримечательностей внесены в список Всемирного наследия.
Первые объекты были включены еще в 1990 году в СССР, и памятники Петербурга были среди них. В это обтекаемое понятие включает огромное количество объектов, в том числе загородные дворцы Петергоф, Гатчина и другие.
Деревянные карельские церкви XVIII—XIX века, построенные, по легенде, без единого гвоздя.
Помимо площади, включен Храм Василия Блаженного и другие памятники XIII—XVII века на территории Кремля.
Под охраной оказался кремль-детинец и окрестные монастыри и церкви, самые старые из которых датируются XI веком.
Соловецкий монастырь XVI века расположен на архипелаге в Белом море. Помимо основной части с крепостной стеной и церквями, под охрану попали скиты и церкви на отдаленных островах.
В этих двух городах «Золотого кольца» России находятся бесценные шедевры древнерусского зодчества XII-XIII века.
В подмосковном городе Сергиев Посад находится самый важный монастырь Русской Православной церкви, который основан преподобным Сергием Радонежским.
Эта белокаменная постройка XVI века стала первой каменной шатровой церковью, уникальным шедевром архитектуры своего времени, и этим заслужила свое место в списке.
В 1995 году эту особо охраняемую территорию Северного Урала одной из первых внесли в список природных объектов ЮНЕСКО.
Главный мировой резервуар пресной воды и самое глубокое озеро на планете.
Уникальные природные исполины на Дальнем Востоке в ЮНЕСКО взяли под охрану еще в 1996 году, а в 2001 список вулканов расширили. Многие из них действующие!
Именно в такой формулировке три самых живописных участка Алтайских гор в Сибири и внесли в список.
Часть Главного Кавказского хребта от горы Фишт до Эльбруса внесли в список потому, что эти части горного рельефа практически не тронуты человеком, что для Европы (и европейской части России) — редкость.
Казанский кремль был построен еще когда эти земли были частью мусульманского Казанского ханства. А потом Казань завоевал Иван Грозный и в Кремле появились еще и православные церкви.
Небольшой монастырь в глуши Вологодской области, построенный в XIV—XVII века, поражает красотой. Внутри находятся и фрески легендарного Дионисия.
Дюны на Балтийскои море в Калининградской области и извилистые сосны попали в список как выдающийся пример взаимодействия человека с окружающей средой. Именно люди помогли этому ландшафту сохраниться до наших дней.
В этом биосферном заповеднике на Дальнем Востоке сохранились уникальные виды животных и растений, включая редкого амурского тигра.
Часть этой природной достопримечательности находится на территории Монголии, а часть — в республике Тыва на территории России. В 2003 году ее включили в список как самую северную из всех бессточных котловин Центральной Азии. А еще здесь скапливается огромное многообразие самых разных птиц.
Один из древнейших городов России был основан еще в VI веке до н.э. А здешняя крепость VI века - самая старая в России.
Самый северный природный заповедник находится на острове в Северном Ледовитом океане на Дальнем Востоке России. Здесь много животных-эндемиков, которые обитают только в этих краях. А также тут можно встретить китов, моржей, белых медведей и овцебыков.
Один из самых красивых московских монастырей XVI—XVII веков бы построен в стиле «московское барокко». Монахинями здесь были представительницы царской семьи и других знатных родов.
Достопримечательности этого древнего города изображены на 1000-рублевой купюре. В ЮНЕСКО оценили не только памятники древней Руси, но и то, что это «выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, развёрнутой в масштабах всей России в 1763 году».
Сделав измерения именно по этой дуге от Норвегии до Черного моря, ученые со всего мира определили точную форму Земли. Исследования вела Российская империя совместно со Швецией и Норвегией. Из 265 триангуляционных пунктов (пункт геодезического измерения), 34 уцелевших входят в список ЮНЕСКО. Два из них находятся в России, там установлены обелиски.
Это одно из самых труднодоступных мест планеты, при этом с совершенно невероятным уникальным ландшафтом из рассеченных горных массивов.
Эти огромные скалы на берегу реки Лены находятся в Якутии, самом большом и холодном регионе России.
В мусульманской республике Татарстан есть уникальный город Болгар, где сохранились памятники X—XV века: мавзолеи, ханские усыпальницы и минареты несохранившихся мечетей. Когда-то их основали волжские булгары и это была территория Золотой Орды.
В 2017 году из-за своих уникальных экосистем степи Даурского заповедника были включены в список природного наследия. Здесь обитают редкие птицы, и через эти места мигрирует монгольская газель.
Еще одна культурная достопримечательность из Татарстана. Комплекс XVI века, который стал колыбелью православия на территории бывшего Казанского ханства.
Уникальные примеры древнерусского зодчества, которых больше не встретить во всей России. Самые древние храмы датируются XII веком. Всего в 2019 году в список под этим пунктом было внесено 10 церквей Пскова и Псковской области.
На севере России есть памятники монументального искусства первобытной эпохи. Эти наскальные надписи и рисунки датируются 4—5 тыс. лет до н. э.
31. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета
Две обсерватории из Казани - самые свежие объекты культурного наследия.
В комплексе Херсонеса — руины греческого города V века до н.э. Это место считается особенно важным, так как здесь по легенде принял христианство князь Владимир, креститель Руси.
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