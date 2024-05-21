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Гонки по городу до добра не доводят

Гонки по городу до добра не доводят

Автор:
21 мая 2024 12:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скорая помощь   
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Автомобиль Шкода двигался по улице Ленина, когда наперерез выехал реанимобиль с включенными проблесковыми маячками. Шедшая справа от Шкоды Тойота Хайлюкс вильнула влево. Уходя от столкновения, чешский автомобиль снёс дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и затем на тротуар, где сбил 40-летнюю женщину-пешехода и врезался в здание областной филармонии, сообщили в УМВД по региону.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скорая помощь   
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10  комментариев
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4k
kuchipachi Час назад
гонок не увидел. есть шкода превышающая скорость и есть джип, которые не смотрит по зеркалам. либо вообще решил умышленно пугнуть шкоду. уж слишком резко вильнул
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18k
GROMOZEKA 15 минут назад
Скорая тут вообще ни при чём
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1k
Алексей Час назад
И сразу после удара скорая врубила сирену. А до этого как и многие другие вваливала с одними маяками.
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Москва? Саратов? Хабаровск? Нью-Йорк?
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8k
Neo 2 часа назад
Быструю Шкоду срезали в забор. Гонки то где?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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