Гонки по городу до добра не доводят

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Автомобиль Шкода двигался по улице Ленина, когда наперерез выехал реанимобиль с включенными проблесковыми маячками. Шедшая справа от Шкоды Тойота Хайлюкс вильнула влево. Уходя от столкновения, чешский автомобиль снёс дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и затем на тротуар, где сбил 40-летнюю женщину-пешехода и врезался в здание областной филармонии, сообщили в УМВД по региону.
Сбитую женщину доставили в больницу. Пострадала еще одна женщина, 30 лет, оказавшаяся поблизости от места аварии - её задел отлетевший в сторону фрагмент снесенного автомобилем металлического ограждения.
"Вторая пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно и после оказания необходимой помощи отпущена домой", - рассказали в полиции.
"Вторая пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно и после оказания необходимой помощи отпущена домой", - рассказали в полиции.
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