Гонки по городу до добра не доводят

Автомобиль Шкода двигался по улице Ленина, когда наперерез выехал реанимобиль с включенными проблесковыми маячками. Шедшая справа от Шкоды Тойота Хайлюкс вильнула влево. Уходя от столкновения, чешский автомобиль снёс дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и затем на тротуар, где сбил 40-летнюю женщину-пешехода и врезался в здание областной филармонии, сообщили в УМВД по региону.

0 Сбитую женщину доставили в больницу. Пострадала еще одна женщина, 30 лет, оказавшаяся поблизости от места аварии - её задел отлетевший в сторону фрагмент снесенного автомобилем металлического ограждения.



"Вторая пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно и после оказания необходимой помощи отпущена домой", - рассказали в полиции.

Автомобиль Шкода двигался по улице Ленина, когда наперерез выехал реанимобиль с включенными проблесковыми маячками. Шедшая справа от Шкоды Тойота Хайлюкс вильнула влево. Уходя от столкновения, чешский автомобиль снёс дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и затем на тротуар, где сбил 40-летнюю женщину-пешехода и врезался в здание областной филармонии, сообщили в УМВД по региону. 2024-05-21T12:39:46+03:00 Пропустить