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Ночной перекус чуть не закончился поездкой в больницу

Ночной перекус чуть не закончился поездкой в больницу

Автор:
21 мая 2024 09:31
Метки: Видео   Китай   Прикол   в мире   ветер   инцидент   
708
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Сильный ветер не испугал двух мужчин, устроивших ночной перекус на улице в Китае. Впрочем, они вскоре пожалели о том, что не ушли в помещение.

И поели, и повалялись.

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Метки: Видео   Китай   Прикол   в мире   ветер   инцидент   
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1  комментарий
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Daggers D. 3 минуты назад
Эх, батут не успел на них попрыгать...
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Себастьян Перейра
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