Ночной перекус чуть не закончился поездкой в больницу

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Сильный ветер не испугал двух мужчин, устроивших ночной перекус на улице в Китае. Впрочем, они вскоре пожалели о том, что не ушли в помещение.
И поели, и повалялись.
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