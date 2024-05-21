ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей

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Российская компания «Комплексные транспортные технологии», специализирующаяся на создании спецтехники, в том числе для нужд МЧС, подготовила проект автодома на базе грузовика ГАЗ «Садко Next». На шасси полноприводного «Садко Next» с 4.4-литровым 150-сильным турбодизелем ЯМЗ и сдвоенной водительской кабиной водрузили утеплённую стеклопластиковую надстройку. Внутренние габариты жилого модуля составляют 3735 мм в длину и 2050 мм в ширину при высоте чуть менее двух метров. Рассчитан автодом на проживание пяти человек.
В стандартное оснащение автодома входят двухуровневые кровати, раскладной стол, кухонная зона с встроенной варочной панелью, вытяжкой и мойкой, холодильник, потолочные ящики и полки для хранения личных вещей. Санузел включает душевую, сушильный шкаф и кассетный биотуалет. Имеется откидной монитор, Wi-Fi-роутер. Естественно, машина укомплектована системами отопления и вентиляции, большим баком для воды, а дополнительную автономность обеспечивает внешний генератор.
В компании уточняют, что внутреннее убранство, а также оснащение жилого модуля могут быть скорректированы с учётом пожеланий заказчика. К примеру, инженеры способны установить в салоне малогабаритную дровяную печь, комплект спутникового интернета, оружейные шкафы и многое другое.
Стоимость автодома составляет 13 млн рублей. Подчёркивается, что машина сертифицирована и полностью соответствует требованиям техрегламентов ТС.
В компании уточняют, что внутреннее убранство, а также оснащение жилого модуля могут быть скорректированы с учётом пожеланий заказчика. К примеру, инженеры способны установить в салоне малогабаритную дровяную печь, комплект спутникового интернета, оружейные шкафы и многое другое.
Стоимость автодома составляет 13 млн рублей. Подчёркивается, что машина сертифицирована и полностью соответствует требованиям техрегламентов ТС.
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Надо как с JAC, простите с Москвичом - сразу задрать цену до небес, в надежде что купят.. если не обычный лох с улицы, то может гос заказ какой будет.
Отдавать за это 13 млн? Они серьёзно? Там пожизненная гарантия на всё абсолютно и ближайшие 10 лет - топливо за счёт производителя, плюс 5 бесплатных эвакуаций вертолётом из любой точки России?
Просто для примера, какой авто дом за +\- схожие деньги, могут позволить себе люди из загнивающей Америки (с куда большими зарплатами и менее грабительскими кредитами)
https://www.rvusa.com/2024-forest-river-forester-classic-3051s-ford-class-c-4086586https://www.rvusa.com/2024-forest-river-forester-classic-3051s-ford-class-c-4086586
Хотя, чему я удивляюсь, если у руля предприятий сидят не люди, которые выстрадали этот бизнес с низов или нуля, а наймиты по блату, или бывшее ворьё, которое пережило 90-е и перебив конкурентов, неплохо устроилось в красивых правительственных кабинетах. Образ мышления у них не изменился - надо хапать здесь и сейчас, иначе завтра может уже не получится. А если и не взлетит.. ну так, это ж при помощи господдержки проект.. россияне за всё заплатят.
С таким отношением, даже если б и нуждался в таком авто - принципиально бы не купил. Гнал бы с Запада БУ-шку. Я понимаю пользу для экономики под лозунги "Поддержи отечественного производителя", но когда производитель относится ко мне как овце, которую он тут будет стричь, я в ответ могу ему предложить лишь лососунть тунца, а не мои деньги.
Хотя вообще охотники и рыболовы люди увлеченные, могут в тайге неделю жить ради одной перепелки или сазана из какой нибудь особо крутой речки, и вот такая машина еще не самое дорогое, что предлагается. И не самая крутая даже.