ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей

В стандартное оснащение автодома входят двухуровневые кровати, раскладной стол, кухонная зона с встроенной варочной панелью, вытяжкой и мойкой, холодильник, потолочные ящики и полки для хранения личных вещей. Санузел включает душевую, сушильный шкаф и кассетный биотуалет. Имеется откидной монитор, Wi-Fi-роутер. Естественно, машина укомплектована системами отопления и вентиляции, большим баком для воды, а дополнительную автономность обеспечивает внешний генератор.



В компании уточняют, что внутреннее убранство, а также оснащение жилого модуля могут быть скорректированы с учётом пожеланий заказчика. К примеру, инженеры способны установить в салоне малогабаритную дровяную печь, комплект спутникового интернета, оружейные шкафы и многое другое.



Стоимость автодома составляет 13 млн рублей. Подчёркивается, что машина сертифицирована и полностью соответствует требованиям техрегламентов ТС.