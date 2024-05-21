FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12983 поста • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей

ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей

Автор:
21 мая 2024 16:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАЗ   Садко-Next   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   
1042
14
Российская компания «Комплексные транспортные технологии», специализирующаяся на создании спецтехники, в том числе для нужд МЧС, подготовила проект автодома на базе грузовика ГАЗ «Садко Next». На шасси полноприводного «Садко Next» с 4.4-литровым 150-сильным турбодизелем ЯМЗ и сдвоенной водительской кабиной водрузили утеплённую стеклопластиковую надстройку. Внутренние габариты жилого модуля составляют 3735 мм в длину и 2050 мм в ширину при высоте чуть менее двух метров. Рассчитан автодом на проживание пяти человек.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ГАЗ   Садко-Next   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Владимир 15 минут назад
За что там 13млн?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 5 минут назад
Наши как обычно.. надо рвануть сразу и по максимуму. Какое там внедрение бренда? Какая низкая цена ради популяризации продукта, развитие дилеровских центров и СТО для обслуживания техники, улучшение потребительских свойств товара итд? Вы о чём?
Надо как с JAC, простите с Москвичом - сразу задрать цену до небес, в надежде что купят.. если не обычный лох с улицы, то может гос заказ какой будет.
Отдавать за это 13 млн? Они серьёзно? Там пожизненная гарантия на всё абсолютно и ближайшие 10 лет - топливо за счёт производителя, плюс 5 бесплатных эвакуаций вертолётом из любой точки России?
Просто для примера, какой авто дом за +\- схожие деньги, могут позволить себе люди из загнивающей Америки (с куда большими зарплатами и менее грабительскими кредитами)
https://www.rvusa.com/2024-forest-river-forester-classic-3051s-ford-class-c-4086586https://www.rvusa.com/2024-forest-river-forester-classic-3051s-ford-class-c-4086586

Хотя, чему я удивляюсь, если у руля предприятий сидят не люди, которые выстрадали этот бизнес с низов или нуля, а наймиты по блату, или бывшее ворьё, которое пережило 90-е и перебив конкурентов, неплохо устроилось в красивых правительственных кабинетах. Образ мышления у них не изменился - надо хапать здесь и сейчас, иначе завтра может уже не получится. А если и не взлетит.. ну так, это ж при помощи господдержки проект.. россияне за всё заплатят.
С таким отношением, даже если б и нуждался в таком авто - принципиально бы не купил. Гнал бы с Запада БУ-шку. Я понимаю пользу для экономики под лозунги "Поддержи отечественного производителя", но когда производитель относится ко мне как овце, которую он тут будет стричь, я в ответ могу ему предложить лишь лососунть тунца, а не мои деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Олег 5 минут назад
непонятно зачем на толчке замок? Плитка на бытовых баллончиках это жесть. (хотя на других фото вполне баллонная) Фото двух разных толчков. А дешманские накладные розетки - полный трэш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
615
mik6059 19 минут назад
Идея неплоха, но, если присмотреться к деталям, то чудовище. А двери просто жесть - офисные какие-то поставили. И далее по мелочам пробежаться - слепили из того, что было. Кстати, вопрос - а права какой категории? На одном из сайтов продается кемпер МВ за 8,5 млн. Лучше уж к нему присмотреться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
BarOb 47 минут назад
Показалось магнитофон "романтик" идёт в комплектации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Владимир Час назад
На рыбалку сгонять самое то, ага. Двух карасиков поймать.

Хотя вообще охотники и рыболовы люди увлеченные, могут в тайге неделю жить ради одной перепелки или сазана из какой нибудь особо крутой речки, и вот такая машина еще не самое дорогое, что предлагается. И не самая крутая даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс Час назад
Хорошая вахтовка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Влад Доктор Джонс 57 минут назад
Угу,вахтовка на 4 человека.. Это скорее для туристов с деньгами,или для олигархов на охоту гонять. Как раз есть кабина для обслуги и жилое помещение для господ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1292 поста (1286 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31339



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Набирающие популярность в сообществах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Главпиар: Видеокамеры в квартирах депутатов помогут бороться за традиционные ценности
Главпиар: Видеокамеры в квартирах депутатов помогут бороться за традиционные ценности
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#история#аварии#Автовсячина#кот#собака#Китай#Реакция
#в мире#животные#люди#авто аварии#США#факты#кошка#полиция#забавно#мотоцикл
#автомир#автомобили#интересно#ДТП#кино#фильм#Юмор#необычно#Пёс#трейлер
Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото) Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото) Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под отечественным брендом. Новая Волга? Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под... Cкладной жилой модуль для электрических пикапов Cкладной жилой модуль для электрических пикапов Раритетный микроавтобус-кемпер выставили на продажу в Нидерландах Раритетный микроавтобус-кемпер выставили на продажу в Нидерландах Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook

На что жалуетесь?

Вернуться