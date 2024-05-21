Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворпульных автомобилей выпущенных до 1989 года

Сформировавшаяся за долгие годы автомобильная субкультура региона также базируется на машинах с «рулём в бардачке». В минувшие выходные во Владивостоке прошёл очередной клубный слёт ветеранов японского автопрома, куда допускались автомобили не позднее 1989 года выпуска. Мероприятие было приурочено к 35-летию разрешения властей тогдашнего СССР ввозить морякам иномарки для личных нужд.



Съехавшиеся на дружеское мероприятие машины можно было поделить на две группы: оригиналы и доработки под свои нужды. Попадалась и экзотика, как реплика Subaru Leon, оригинал которой участвовал в самом длинном ралли-марафоне Лондон — Сидней 1977 года.



«В этих машинах мало электроники, приятнее водить, несмотря на то что сложнее. Плюс — это автомобили нашего детства», — объяснил свою привязанность владелец Toyota Carina 1984 года.