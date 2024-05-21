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Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворпульных автомобилей выпущенных до 1989 года

Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворпульных автомобилей выпущенных до 1989 года

Автор:
21 мая 2024 14:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Владивосток   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   правый руль   шоу   
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Доступные цены и возможность массового импорта подержанных «японок» постепенно сделали автопарк российского Дальнего Востока практически целиком праворульным. Осталось разве что привести в соответствие схему движения, но это уже из области фантастики.
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Метки: Автовсячина   Владивосток   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   правый руль   шоу   
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4  комментария
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1k
Daemonkin 51 минуту назад
"праворпульных автомобилей"
Каких? О_о
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12k
hairov 11 минут назад
Еще бы названия моделей написал
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2k
Инженер 17 минут назад
в Москве это все уже в виде оксида железа по обочинам было выметено еще лет 10 назад, если конечно владелец не обмазал пушсалом вкруг.
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Добрый Бабайка
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