Редкий вид павлина

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На видео попал представитель редкого вида павлина. Встречайте, четвероногий корглин!
Павлины — самые заметные и эффектные птицы в мире, чьей яркости завидуют практически все. Некоторые не стали просто стоять в стороне и молча завидовать, а буквально перевоплотились в столь зрелищную птицу.
А именно корги из этого ролика. Хотя на самом деле вряд ли пес вообще знает, кто такой павлин, и просто тащит сухую ветку для того, чтобы поиграть, но пользователи Сети сразу же рассмотрели в нем ту самую птицу.
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