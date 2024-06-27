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Редкий вид павлина

Редкий вид павлина

Автор:
27 июня 2024 06:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   ветка   животные   корги   павлин   собака   
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На видео попал представитель редкого вида павлина. Встречайте, четвероногий корглин!

Павлины — самые заметные и эффектные птицы в мире, чьей яркости завидуют практически все. Некоторые не стали просто стоять в стороне и молча завидовать, а буквально перевоплотились в столь зрелищную птицу.

А именно корги из этого ролика. Хотя на самом деле вряд ли пес вообще знает, кто такой павлин, и просто тащит сухую ветку для того, чтобы поиграть, но пользователи Сети сразу же рассмотрели в нем ту самую птицу.

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Метки: Видео   Пёс   ветка   животные   корги   павлин   собака   
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1  комментарий
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player50057 15 минут назад
Какая булочка, так хочется такую, но нужен дом блин, чтобы животина не мучилась
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Себастьян Перейра
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