Американская авиакомпания для собак совершила первый рейс 

В США состоялся первый рейс авиакомпании, специализация которой – перевозка домашних собак с повышенным комфортом.
Bark Air, первая в мире авиакомпания, уделяющая первостепенное внимание комфорту собак, а не людей, в четверг совершила свой первый полёт, сообщает авиаперевозчик в своём пресс-релизе. Историческое событие состоялось 23 мая. Самолёт Gulfstream G5 вылетел из аэропорта Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка и успешно приземлился в лос-анджелесском аэропорту Ван-Найс.
Ранее в апреле американская компания Bark ("Гав"), до этого известная как производитель различных товаров, услуг и контента для собак, объявила о создании своей собственной собачьей авиакомпании. Многие посчитали новость шуткой.
Но всё оказалось серьёзно. Bark заключила партнёрство с одной из чартерных авиакомпаний с рейтингом Argus Platinum, которая и отвечает за все самолёты, экипаж, техническое обслуживание и страхование.
Авиакомпания Bark Air, которая может похвастаться тем, что впервые в мире предлагает перелёты, разработанные специально для собачек и их компаньонов, угостила владельцев собак предполётным обедом, приготовленным поварами в Нью-Йорке, в то время как главные мохнатые пассажиры общались друг с другом.
Перед посадкой собакам предлагались успокаивающие курточки и различные игрушки, чтобы обеспечить отсутствие стресса и приятный полёт, а консьержи помогали им освоиться на борту благодаря социализации и подготовке интерьера с учётом всех интересов собак.
В самолёте во время набора высоты и снижения собакам подавали выбранный ими напиток, чтобы они не испытывали дискомфорта в ушах, вызываемого изменениями давления в салоне.
Первый рейс, билеты на который были быстро распроданы, обошёлся собачке, путешествующей с одним человеком, в $6000 (около 550 тысяч рублей). Следующий рейс состоится в четверг, 30 мая, и на него осталось всего несколько мест.
Первый международный рейс компании Bark Air также запланирован на 30 мая - это будет перелёт из Нью-Йорка в Лондон, и он уже полностью распродан. Его стоимость составляет $8000 (более 730 тысяч рублей). Первый рейс в Париж, стоимостью $8500 (около 780 тысяч рублей), вылетит в октябре, и на него ещё можно успеть.
Соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер признал, что цена была довольно высокой:
«Для большинства семей это, конечно, дорого, но всё же дешевле, чем большинство альтернатив на сегодняшний день. И именно так начиналось большинство инновационных продуктов и услуг", - написал он.
«Телевизоры, телефоны, видеомагнитофоны и DVD, автомобили, путешествия на поездах и кораблях и те же авиаперелёты - все они начинались с очень высоких цен, пока не был доказан спрос и не удалось снизить стоимость за счёт внедрения новинок в массы», - добавил директор Bark.
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