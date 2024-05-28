Американская авиакомпания для собак совершила первый рейс 

Первый рейс, билеты на который были быстро распроданы, обошёлся собачке, путешествующей с одним человеком, в $6000 (около 550 тысяч рублей). Следующий рейс состоится в четверг, 30 мая, и на него осталось всего несколько мест.

Первый международный рейс компании Bark Air также запланирован на 30 мая - это будет перелёт из Нью-Йорка в Лондон, и он уже полностью распродан. Его стоимость составляет $8000 (более 730 тысяч рублей). Первый рейс в Париж, стоимостью $8500 (около 780 тысяч рублей), вылетит в октябре, и на него ещё можно успеть.

Соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер признал, что цена была довольно высокой:

«Для большинства семей это, конечно, дорого, но всё же дешевле, чем большинство альтернатив на сегодняшний день. И именно так начиналось большинство инновационных продуктов и услуг", - написал он.

«Телевизоры, телефоны, видеомагнитофоны и DVD, автомобили, путешествия на поездах и кораблях и те же авиаперелёты - все они начинались с очень высоких цен, пока не был доказан спрос и не удалось снизить стоимость за счёт внедрения новинок в массы», - добавил директор Bark.