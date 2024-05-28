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Американская авиакомпания для собак совершила первый рейс&nbsp;

Американская авиакомпания для собак совершила первый рейс 

Автор:
28 мая 2024 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   США   авиакомпания   животные   комфорт   самолет   собака   
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В США состоялся первый рейс авиакомпании, специализация которой – перевозка домашних собак с повышенным комфортом.

Bark Air, первая в мире авиакомпания, уделяющая первостепенное внимание комфорту собак, а не людей, в четверг совершила свой первый полёт, сообщает авиаперевозчик в своём пресс-релизе. Историческое событие состоялось 23 мая. Самолёт Gulfstream G5 вылетел из аэропорта Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка и успешно приземлился в лос-анджелесском аэропорту Ван-Найс.
 Ранее в апреле американская компания Bark ("Гав"), до этого известная как производитель различных товаров, услуг и контента для собак, объявила о создании своей собственной собачьей авиакомпании. Многие посчитали новость шуткой.
 Но всё оказалось серьёзно. Bark заключила партнёрство с одной из чартерных авиакомпаний с рейтингом Argus Platinum, которая и отвечает за все самолёты, экипаж, техническое обслуживание и страхование.

 Авиакомпания Bark Air, которая может похвастаться тем, что впервые в мире предлагает перелёты, разработанные специально для собачек и их компаньонов, угостила владельцев собак предполётным обедом, приготовленным поварами в Нью-Йорке, в то время как главные мохнатые пассажиры общались друг с другом.
 Перед посадкой собакам предлагались успокаивающие курточки и различные игрушки, чтобы обеспечить отсутствие стресса и приятный полёт, а консьержи помогали им освоиться на борту благодаря социализации и подготовке интерьера с учётом всех интересов собак.
 В самолёте во время набора высоты и снижения собакам подавали выбранный ими напиток, чтобы они не испытывали дискомфорта в ушах, вызываемого изменениями давления в салоне.

 Первый рейс, билеты на который были быстро распроданы, обошёлся собачке, путешествующей с одним человеком, в $6000 (около 550 тысяч рублей). Следующий рейс состоится в четверг, 30 мая, и на него осталось всего несколько мест.
 Первый международный рейс компании Bark Air также запланирован на 30 мая - это будет перелёт из Нью-Йорка в Лондон, и он уже полностью распродан. Его стоимость составляет $8000 (более 730 тысяч рублей). Первый рейс в Париж, стоимостью $8500 (около 780 тысяч рублей), вылетит в октябре, и на него ещё можно успеть.
 Соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер признал, что цена была довольно высокой:

«Для большинства семей это, конечно, дорого, но всё же дешевле, чем большинство альтернатив на сегодняшний день. И именно так начиналось большинство инновационных продуктов и услуг", - написал он. 

«Телевизоры, телефоны, видеомагнитофоны и DVD, автомобили, путешествия на поездах и кораблях и те же авиаперелёты - все они начинались с очень высоких цен, пока не был доказан спрос и не удалось снизить стоимость за счёт внедрения новинок в массы», - добавил директор Bark.

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Метки: Видео   Пёс   США   авиакомпания   животные   комфорт   самолет   собака   
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13
Оля 3 минуты назад
любой каприз за ваши деньги
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13
Оля 2 минуты назад
давно надо было так! как в поездах
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3724 поста (3678 в горячем)

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