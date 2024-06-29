В Севастополе голый неадекватный мужик напал на двух пенсионерок

Две пожилые женщины в Севастополе ранним утром мирно общались в ожидании транспорта, когда на них внезапно выскочил обнаженный мужчина и без всяких причин принялся избивать их. Обеим пенсионеркам он сначала нанес удар кулаком по лицу, затем принялся колотить ногами уже лежащую на земле женщину, после чего переключился на ее подругу. На этом он не остановился — чуть погодя избрал новыми жертвами двоих мужчин на остановке, однако те уже смогли дать ему отпор.

Все эти действия сопровождались криками жильцов ближайших домов, которые пытались образумить нагого безумца, но безрезультатно. В итоге у одной из женщин диагностировали перелом ноги, сейчас она находится в больнице.

Бешеного прохожего забрали в полицию. Со слов очевидцев, нападавший выглядел так, будто находился под воздействием запрещенных веществ.