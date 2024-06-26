В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне

Дело было 26 июня, в городе Кириши. Двое 18-летних парней и их подруга пришли к мемориалу «Памяти павших» и устроили пикник. Памятник воздвигли в советские времена, на месте захоронения 4 586 советских воинов.

Ребята расположились вокруг огня, достали продукты и приступили к «готовке».

Молодые люди жарили мясо, закусывали и весело общались. Девушка вроде бы в «ужине» участия не принимала. По крайней мере, её пока не привлекли.

В отличие от парней.