В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне

Они сделали это на братском захоронении более 4,5 тысяч советских солдат.
Дело было 26 июня, в городе Кириши. Двое 18-летних парней и их подруга пришли к мемориалу «Памяти павших» и устроили пикник. Памятник воздвигли в советские времена, на месте захоронения 4 586 советских воинов.
Ребята расположились вокруг огня, достали продукты и приступили к «готовке».
Молодые люди жарили мясо, закусывали и весело общались. Девушка вроде бы в «ужине» участия не принимала. По крайней мере, её пока не привлекли.
В отличие от парней.
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На следующий день молодых людей задержали. Как заявили в Следкоме:
Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный «Вечный огонь».
Сейчас парней допрашивают, они проходят по статье 354.1 ч.4 УК РФ «Реабилитация нацизма группой лиц». Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Максимальное наказание - до 5 лет за решёткой или штраф до пяти миллионов рублей.
А вчера была похожая история из Нижнего Тагила. Там девушка уселась у Вечного огня и попыталась прикурить от пламени. Её прогнали очевидцы, позже дамой заинтересовались силовики, но пока не задержали.
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Ну и что касается мяса... а как оно пожарится на таком газовом пламени то? Хотя.... если мозгов нет, то какая разница...
Хотя ум должен быть, чтобы такого НЕ ДНЛАТЬ даже если и нет камер.... Раньше то никаких камер не было. И в детстве никогда в голову не приходило подойти даже. Как тут уже писали.
В связи с эти по трояку каждому и штраф в миллион, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнили.
И сразу ума добавится.
И так с каждым!
Ждём по современным стандартам извенения на камеру.
Но взрослые люди - тут явно нужно психиатрическое лечение в закрытых психбольницах с решетками на окнах.