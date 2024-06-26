FISHKINET
Сообщество Криминал 3209 постов • 395 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне

В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне

Автор:
26 июня 2024 19:46
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   Ленинградская область   Следком   задержание   мемориал   памятник   шашлыки   
1120
1
2

Они сделали это на братском захоронении более 4,5 тысяч советских солдат.

Дело было 26 июня, в городе Кириши. Двое 18-летних парней и их подруга пришли к мемориалу «Памяти павших» и устроили пикник. Памятник воздвигли в советские времена, на месте захоронения 4 586 советских воинов.

Ребята расположились вокруг огня, достали продукты и приступили к «готовке».

Молодые люди жарили мясо, закусывали и весело общались. Девушка вроде бы в «ужине» участия не принимала. По крайней мере, её пока не привлекли.

В отличие от парней.

На следующий день молодых людей задержали. Как заявили в Следкоме:

Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный «Вечный огонь».

Сейчас парней допрашивают, они проходят по статье 354.1 ч.4 УК РФ «Реабилитация нацизма группой лиц». Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Максимальное наказание - до 5 лет за решёткой или штраф до пяти миллионов рублей.

А вчера была похожая история из Нижнего Тагила. Там девушка уселась у Вечного огня и попыталась прикурить от пламени. Её прогнали очевидцы, позже дамой заинтересовались силовики, но пока не задержали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Вечный огонь   Видео   Ленинградская область   Следком   задержание   мемориал   памятник   шашлыки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Vacony 55 минут назад
помню я детстве боялся шагнуть даже на мраморное ограждение вокруг...мыслей залезть на него, тем более к огню даже не было... а сейчас ни рамок, ни приличий... 4.5тыс солдат погибли... а этим уродам пофиг просто.... может надо не видео смотреть и думать чего делать, а просто ссылать лет на 10 в сибирь и все ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
Rom 2 минуты назад
Странно, что каждый день что то такое происходит, людей за хулиганство задерживают, а эти опять.... Ну ладно, полное отсутствие мозгов. Ок.
Ну и что касается мяса... а как оно пожарится на таком газовом пламени то? Хотя.... если мозгов нет, то какая разница...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 минут назад
Последователи Алеши Навального..который ветерана ВОВ в гроб вогнал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 8 минут назад
Сжечь живьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
Антоха Оренбург 8 минут назад
Одно не понятно. Все знают что кругом камеры, что кругом снимают, что за это всё равно прилетит. Они не первые, чуть ли не каждую неделю уже то тут, то там, то мусор бросят, то потушат. Как будто инстинкт самосохранения отсутствует или же, это всё таки проплаченые акции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 13 минут назад
Куски дебилов… больше слов нет…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
ya da 14 минут назад
Отправлять на зону без каких либо если, а там и объяснят кто они по жизни ну и пожарят....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей 14 минут назад
Второе видео как раз объясняет почему настолько суровое наказание. Увидев подобное очевидец может просто сорваться и отму..хать подобных уродов до больнички, а потом сядет за это.
В связи с эти по трояку каждому и штраф в миллион, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
vadpog 15 минут назад
На кол, медленно, тут же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
мля,вот что у них в головах!(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Годик исправительных работ с [мат] штрафом.
И сразу ума добавится.
И так с каждым!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ 37 минут назад
Выкидыши ЕГЭ. Образование 0. Родителей с их личинками на СВО. Возраст подходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий 49 минут назад
Где? Где прорвало эту дыру из которой вылазят эти упыри каждый день!!!???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
АнтонПолднев 49 минут назад
Перепись дебилов в интернете продолжается.
Ждём по современным стандартам извенения на камеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Вячеслав 52 минуты назад
Товарищ Сталин советует...
Товарищ Сталин советует...Посмотреть
Товарищ Сталин советует...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Alex Vlg Час назад
По максимуму, только по максиму. с них все равно толку уже не будет, для общества они балласт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo Час назад
Блин, еще как то с огромной натяжкой можно понять, когда таким занимаются 10-12 летние оболтусы. Не старше.

Но взрослые люди - тут явно нужно психиатрическое лечение в закрытых психбольницах с решетками на окнах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3047 постов (2998 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя
Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
Набирающие популярность в сообществах
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#позитив#истории#улыбнуло#дети#кот#забавно#Москва
#в мире#интересно#СССР#кино#история#Ynews#инцидент#фильм#полиция#конфликт
#люди#Юмор#интересное#новости#авария#факты#Китай#машина#Россия#кошка
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы Классные идеи мангалов своими руками, которые пригодятся на майских Классные идеи мангалов своими руками, которые пригодятся на майских "Наши обычаи": в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цыгане устроили пир с шашлыками на кладбище, поминая усопших "Наши обычаи": в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цыгане устроили пир с шашлыками на кладбище,... Вкусный поход на природу: самые лучшие натуральные маринады для шашлыка Вкусный поход на природу: самые лучшие натуральные маринады для шашлыка Главу Бурятии оштрафовали за шашлык на природе Главу Бурятии оштрафовали за шашлык на природе

На что жалуетесь?

Вернуться