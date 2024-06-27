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«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»

«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»

Автор:
27 июня 2024 15:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Евгений Попов   Следком   александр бастрыкин   депутат   мигранты   парламентарий   
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Другой парламентарий заявил, что депутаты вправе вызвать председателя Следкома для объяснений его слов.

В Санкт-Петербурге проходит Международный юридический форум. Там много спикеров и тем. Одна из них - миграционная политика. Слово взял сенатор Андрей Клишас:

Основная проблема с мигрантами в том, что они не хотят жить с нами. Они хотят жить вместо нас. Люди приходят со своей этнической и религиозной традицией и не хотят адаптироваться.

Выступил и председатель Следкома Александр Иванович Бастрыкин. Он обрисовал ситуацию с мигрантами и обратился к сидевшему в зале парламентарию:

Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура.

На это среагировал депутат ГД Евгений Попов и назвал слова Александра Ивановича о Госдуме «позором»:

Глава СК, господин Бастрыкин публично назвал парламент собственной страны «дурой» и устроил форменный допрос депутату.

То что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство - это плохо, но лечится.

А вот для генерала Бастрыкина - это позор.

Конечно, миграция больная и чувствительная тема. Которой не только Дума, а все органы власти озабочены не меньше, чем СВО. Подписан долгожданный указ президента о репатриации русских и других коренных народов России. Принят закон о внесудебной высылке мигрантов, нарушивших правила. Еще десяток законопроектов прямо сейчас на столе.

Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано.

А спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал это так:

Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ.

Свои пять копеек вставил и депутат от Курганской области Александр Ильтяков:

Если он (А.И. Бастрыкин, прим.) так сказал, тогда этот человек не уважает ни себя, ни закон, ни Конституцию Российской Федерации. Потому что Государственная Дума, Федеральное собрание Российской Федерации, вне зависимости от какого созыва, соответствует конституционному образованию нашего государства.

Отметился и Александр Вассерман:

Это, конечно, не повод для того, чтобы в чём-то его ограничивать, но это, с другой стороны, повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним.

Такая вот реакция депутатов. Что касается дальнейшего выступления Александра Бастрыкина на том форуме и миграции - он предложил решать вопросы с трудовой силой за счёт внутренних резервов страны. Не завозить кадры из-за границы, а повышать зарплаты и создавать нормальные условия труда - тогда и привлекать никого не надо будет. Россияне сами отлично справятся с любой работой.

Источник:

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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Евгений Попов   Следком   александр бастрыкин   депутат   мигранты   парламентарий   
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74  комментария
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11k
Alex Час назад
Народ-то как раз согласен в Бастрыкиным.
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67
Gordon Freeman 56 секунд назад
Нужен вам позарез иностранный специалист? Пускай приезжает сам, гюльчатай с выводком пускай на родине сидит, нах она тут нужна? Сам пускай живет в периметре стройки/предприятия на которое приехал работать, выходит в город в ограниченные часы, желательно только в светлое время суток. Что-тут сложного? Следующим этапом уже внести ответственность работодателя за возвращение домой, по окончании действия трудового контракта.
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406
сергей миронов 3 минуты назад
Ну все, избирательная кампания Бастрыкина началась бодрым стартом! Лучшего хода, чем публично унизить пафосного гея Володина, нельзя было и придумать
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395
Ли Харви Освальд 3 минуты назад
Бастрыкин может возбуждать не только дела, но и тутапедов из госдуры.
Я как гражданин РФ могу сказать что ни капли не оскорбился, а даже рад тому как подгорело у этих бесполезных вшей на теле моей Родины
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18k
Alex 5 минут назад
Бастрыкин высказался как раз за народ, молодец мужик!
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26k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
"он оскорбил народ"
Вечаслав, а можно мы сами решим, оскорбил он нас или нет? Я считаю что нет, а только депутатов. Потому что я полностью согласен с Бастрыкиным. Депутаты занимаются какой-то фигней, придумывают законы просто чтобы оправдать свою зарплату, а проблемы не решаются. И про повышение зарплат и условий труда в точку попал, потому что мало того, что это решит проблему с недостатком кадров, но и неплохо бустанет экономику за счет платежеспособности населения!
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40k
Dobry vojak Svejk 8 минут назад
А чего у них пуканы загорелись? Правильно сказал. Если он понимает, что в нынешней ситуации ГД только сидит и смотрит, что творится, вместо принятия решений перевалили всё на СК. А эти мракобесы на любимую тему сидять общаются - менять зимой колёса или нет... Тонировку запрещать или пусть будет...
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18k
Сергей 9 минут назад
Свежие заголовки! "Сбежавшие из России бывшие депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план. Об этом пишет британское издание Times." И этих народ выбирал?
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600
Mil-ast 11 минут назад
Жду когда кто-то начнет извиняться и оправдываться, что не туда вошел)
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2k
Александр Шевченко 12 минут назад
Народ из списка форбс возмутился ... народ России аплодирует.
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4k
Звёздный странник 15 минут назад
Володин: "Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ."
Уж чья бы корова мычала! Много чего полезного ВЫ для народа сделали, а, избранные?
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153k
parallax 15 минут назад
По моему как раз Быстрыкин в этом споре представляет мнение народа.
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28k
Андрей 17 минут назад
Володин почему то думает что депутаты это и есть народ
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4k
Pill 19 минут назад
Я на стороне Бастрыкина.
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4k
Звёздный странник 19 минут назад
Ой, господа депутаты, а что это вы вдруг начали к словесной критике от начальства цепляться? Или начальство в первый раз в истории нижестоящих по должности дураками клеймит? Может не так прямо и другими словами, но смысл-то в выговорах был тот же! А что ж раньше-то молчали?
И если реально ваша работа - сплошная халтура, то к чему претензии? Дурак он и в Африке дурак. Тут не обижаться надо, а на ус мотать и исправлять ошибки. А они детский сад устроили! Может ещё папу с мамой позовём и пожалуемся, что дядя обзывается?
Я бы на месте Бастрыкина вообще пригрозил бы тотальными проверками на местах всех членов ГоДумы на предмет профнепригодности. А попутно ещё и родословную по родственникам прошерстить до седьмого колена, кем они там были при революции.
Вижу распоясались там депутаты, голову стали поднимать, дисциплина вразнос пошла. При Сталине пикнуть не посмели бы.
Я ЗА БАСТРЫКИНА! Держись, мужик!
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81k
ПАРДОНТЕ 24 минуты назад
«А ты не путай свою личную шерсть с государственной»
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65k
Олег Полчаса назад
А я согласен с Бастрыкиным. Сидят мнут сисю, вместо того, чтоб принимать Законы. Один только милонов своими бредовыми инициативами задолбал всех.
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349
Serg Полчаса назад
Народ оскорбление существованием володина и тем, что он представляет
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349
Serg Полчаса назад
Оскорблен
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1k
lobster Полчаса назад
Экстренное совещание народа. Кого оскорбил Бастрыкин?
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18k
Сергей Полчаса назад
Одно дело когда дума вызывает Бастрыкина! А если Бастрыкин будет вызывать депутатов к себе, по одному, в кабинет?))
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Разве Бастрыкин оскорбил народ? Дума оскорбляет народ уже сколько лет своим непрофессионализмом! Сколько процентов там юристов законы сочиняет? Бастрыкин кажется вообще наша последняя надежда и оборона! Кто нас кроме него защитит?!
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