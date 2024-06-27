«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»

Глава СК, господин Бастрыкин публично назвал парламент собственной страны «дурой» и устроил форменный допрос депутату.

То что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство - это плохо, но лечится.

А вот для генерала Бастрыкина - это позор.

Конечно, миграция больная и чувствительная тема. Которой не только Дума, а все органы власти озабочены не меньше, чем СВО. Подписан долгожданный указ президента о репатриации русских и других коренных народов России. Принят закон о внесудебной высылке мигрантов, нарушивших правила. Еще десяток законопроектов прямо сейчас на столе.

Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано.