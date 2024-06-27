«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»

Другой парламентарий заявил, что депутаты вправе вызвать председателя Следкома для объяснений его слов.
В Санкт-Петербурге проходит Международный юридический форум. Там много спикеров и тем. Одна из них - миграционная политика. Слово взял сенатор Андрей Клишас:
Основная проблема с мигрантами в том, что они не хотят жить с нами. Они хотят жить вместо нас. Люди приходят со своей этнической и религиозной традицией и не хотят адаптироваться.
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Выступил и председатель Следкома Александр Иванович Бастрыкин. Он обрисовал ситуацию с мигрантами и обратился к сидевшему в зале парламентарию:
Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура.
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На это среагировал депутат ГД Евгений Попов и назвал слова Александра Ивановича о Госдуме «позором»:
Глава СК, господин Бастрыкин публично назвал парламент собственной страны «дурой» и устроил форменный допрос депутату.
То что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство - это плохо, но лечится.
А вот для генерала Бастрыкина - это позор.
Конечно, миграция больная и чувствительная тема. Которой не только Дума, а все органы власти озабочены не меньше, чем СВО. Подписан долгожданный указ президента о репатриации русских и других коренных народов России. Принят закон о внесудебной высылке мигрантов, нарушивших правила. Еще десяток законопроектов прямо сейчас на столе.
Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано.
А спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал это так:
Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ.
Свои пять копеек вставил и депутат от Курганской области Александр Ильтяков:
Если он (А.И. Бастрыкин, прим.) так сказал, тогда этот человек не уважает ни себя, ни закон, ни Конституцию Российской Федерации. Потому что Государственная Дума, Федеральное собрание Российской Федерации, вне зависимости от какого созыва, соответствует конституционному образованию нашего государства.
Отметился и Александр Вассерман:
Это, конечно, не повод для того, чтобы в чём-то его ограничивать, но это, с другой стороны, повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним.
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Такая вот реакция депутатов. Что касается дальнейшего выступления Александра Бастрыкина на том форуме и миграции - он предложил решать вопросы с трудовой силой за счёт внутренних резервов страны. Не завозить кадры из-за границы, а повышать зарплаты и создавать нормальные условия труда - тогда и привлекать никого не надо будет. Россияне сами отлично справятся с любой работой.
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Я как гражданин РФ могу сказать что ни капли не оскорбился, а даже рад тому как подгорело у этих бесполезных вшей на теле моей Родины
Вечаслав, а можно мы сами решим, оскорбил он нас или нет? Я считаю что нет, а только депутатов. Потому что я полностью согласен с Бастрыкиным. Депутаты занимаются какой-то фигней, придумывают законы просто чтобы оправдать свою зарплату, а проблемы не решаются. И про повышение зарплат и условий труда в точку попал, потому что мало того, что это решит проблему с недостатком кадров, но и неплохо бустанет экономику за счет платежеспособности населения!
Уж чья бы корова мычала! Много чего полезного ВЫ для народа сделали, а, избранные?
И если реально ваша работа - сплошная халтура, то к чему претензии? Дурак он и в Африке дурак. Тут не обижаться надо, а на ус мотать и исправлять ошибки. А они детский сад устроили! Может ещё папу с мамой позовём и пожалуемся, что дядя обзывается?
Я бы на месте Бастрыкина вообще пригрозил бы тотальными проверками на местах всех членов ГоДумы на предмет профнепригодности. А попутно ещё и родословную по родственникам прошерстить до седьмого колена, кем они там были при революции.
Вижу распоясались там депутаты, голову стали поднимать, дисциплина вразнос пошла. При Сталине пикнуть не посмели бы.
Я ЗА БАСТРЫКИНА! Держись, мужик!
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При Сталине именно так было. Индустриализацию провели, войну выиграли, страну восстановили.