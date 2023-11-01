Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в павлина

В разговоре с журналистами ET Хайди рассказала, что идея создать костюм павлина пришла сразу после вечеринки в 2022 году. Тогда модель предстала в минималистичном образе дождевого червя. Новый наряд, по задумке Клум, должен был быть гибким и живым.



