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Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в павлина

Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в павлина

Автор:
01 ноября 2023 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Cirque du Sole   Видео   Хэллоуин   знаменитости   костюм   красота   павлин   хайди клум   
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Хвост и лапы птицы показали 10 артистов Cirque du Soleil.

Королева Хэллоуина супермодель Хайди Клум появилась на ежегодной вечеринке в Нью-Йорке в костюме павлина с хвостом, который изображали артисты цирка Cirque du Soleil. Муж Хайди гитарист Tokio Hotel Том Каулитц стал павлиньим яйцом.

Супермодель Хайди Клум, которую по праву называют королевой Хэллоуина, появилась в костюме павлина на 22-й вечеринке Heidiween на Хэллоуин в клубе Marquee в Нью-Йорке. Костюм Клум состоял из боди из синего бархата, клюва и перьев на голове. Хвост и лапы изображали десять артистов цирка Cirque du Soleil.

В разговоре с журналистами ET Хайди рассказала, что идея создать костюм павлина пришла сразу после вечеринки в 2022 году. Тогда модель предстала в минималистичном образе дождевого червя. Новый наряд, по задумке Клум, должен был быть гибким и живым.


Я хотела сделать что-то очень сложное, сделать костюм с несколькими людьми.

В общей сложности на создание образа ушло около шести часов – большая часть времени была потрачена на планирование арт-перформанса и хореографию. Хайди проходила мастер-классы с Cirque du Soleil в Монреале – по словам креативного директора цирка, на полную подготовку образа ушло около 2 000 часов.


Муж Хайди гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц пришёл на вечеринку в костюме яйца.


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Метки: Cirque du Sole   Видео   Хэллоуин   знаменитости   костюм   красота   павлин   хайди клум   
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