Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в павлина

Хвост и лапы птицы показали 10 артистов Cirque du Soleil.
Королева Хэллоуина супермодель Хайди Клум появилась на ежегодной вечеринке в Нью-Йорке в костюме павлина с хвостом, который изображали артисты цирка Cirque du Soleil. Муж Хайди гитарист Tokio Hotel Том Каулитц стал павлиньим яйцом.
Супермодель Хайди Клум, которую по праву называют королевой Хэллоуина, появилась в костюме павлина на 22-й вечеринке Heidiween на Хэллоуин в клубе Marquee в Нью-Йорке. Костюм Клум состоял из боди из синего бархата, клюва и перьев на голове. Хвост и лапы изображали десять артистов цирка Cirque du Soleil.
В разговоре с журналистами ET Хайди рассказала, что идея создать костюм павлина пришла сразу после вечеринки в 2022 году. Тогда модель предстала в минималистичном образе дождевого червя. Новый наряд, по задумке Клум, должен был быть гибким и живым.
Я хотела сделать что-то очень сложное, сделать костюм с несколькими людьми.
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Муж Хайди гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц пришёл на вечеринку в костюме яйца.
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