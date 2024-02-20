В Екатеринбурге ищут гениальную ворону по имени Павлин

Хозяйка самца серой вороны по кличке Павлин рассказала, что её питомец потерялся в Екатеринбурге. По словам Екатерины, она ездила с птицей на машине по делам, когда он испугался грузовика и улетел через открытую дверь. Девушка рассказала, что Павлин на машинах кататься любит больше, чем летать и никогда не боялся громких звуков. Но тут что-то случилось.

Особые приметы: на левой лапке нет одного ногтя, а также на левом крыле белое пятнышко, грудка белая, не как у всех ворон серая, - рассказала хозяйка.