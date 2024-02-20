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В Екатеринбурге ищут гениальную ворону по имени Павлин

В Екатеринбурге ищут гениальную ворону по имени Павлин

Автор:
20 февраля 2024 19:31
Сообщество : Животные
Метки: ворон   ворона   интересное   павлин   птицы   фото   
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Уже неделю хозяйка пытается найти своего питомца, который испугался грузовика.

Хозяйка самца серой вороны по кличке Павлин рассказала, что её питомец потерялся в Екатеринбурге. По словам Екатерины, она ездила с птицей на машине по делам, когда он испугался грузовика и улетел через открытую дверь. Девушка рассказала, что Павлин на машинах кататься любит больше, чем летать и никогда не боялся громких звуков. Но тут что-то случилось.

Особые приметы: на левой лапке нет одного ногтя, а также на левом крыле белое пятнышко, грудка белая, не как у всех ворон серая, - рассказала хозяйка.

На улице вороне сложно будет выжить, ведь он привык к жизни в тёплой квартире и не умеет добывать себе еду. Виктория рассказала, что он скорее всего обратится к людям за помощью, сообщает SHOT.

Павлин поселился у Виктории, когда был маленький. Он был болен и прилетел подкрепиться в кормушку для белок. Девушка спасла его и он остался жить в квартире. Павлин научился приносить палочку и откликаться на своё имя. Он даже участвовал в телепередаче «В кругу друзей» на канале «Россия 1».

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Метки: ворон   ворона   интересное   павлин   птицы   фото   
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копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
Гениальность где?
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447
Посейдон копатель (копаю, но могу и закапывать) 54 минуты назад
Точно не у тебя.
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2k
BAMBRA 58 минут назад
Одомашненной вороне на улице будет выжить крайне сложно. Сородичи его в лучшем случае просто не примут.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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