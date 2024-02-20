В Екатеринбурге ищут гениальную ворону по имени Павлин

Уже неделю хозяйка пытается найти своего питомца, который испугался грузовика.
Хозяйка самца серой вороны по кличке Павлин рассказала, что её питомец потерялся в Екатеринбурге. По словам Екатерины, она ездила с птицей на машине по делам, когда он испугался грузовика и улетел через открытую дверь. Девушка рассказала, что Павлин на машинах кататься любит больше, чем летать и никогда не боялся громких звуков. Но тут что-то случилось.
Особые приметы: на левой лапке нет одного ногтя, а также на левом крыле белое пятнышко, грудка белая, не как у всех ворон серая, - рассказала хозяйка.
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На улице вороне сложно будет выжить, ведь он привык к жизни в тёплой квартире и не умеет добывать себе еду. Виктория рассказала, что он скорее всего обратится к людям за помощью, сообщает SHOT.
Павлин поселился у Виктории, когда был маленький. Он был болен и прилетел подкрепиться в кормушку для белок. Девушка спасла его и он остался жить в квартире. Павлин научился приносить палочку и откликаться на своё имя. Он даже участвовал в телепередаче «В кругу друзей» на канале «Россия 1».
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