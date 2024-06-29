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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей.
Интересного вам просмотра!
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6.
Нина Гребешкова в своей первой не эпизодической роли в фильме Николая Лебедева «Честь товарища», 1953 год.
7.
Лариса Удовиченко.
Роль Маньки-Облигации в телесериале «Место встречи изменить нельзя» мгновенно сделала её всенародно любимой актрисой. А за роль Кати в фильме «Такие же, как мы», Лариса удостоилась специальной премии Всесоюзного кинофестиваля.
11.
Армен Джигарханян и Светлана Немоляева в спектакле театра имени В. Маяковского «Трамвай „Желание“», 1971 год.
30.
Владимир Толоконников
Краткая биография здесь: Владимир Толоконников, советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР
34.
Сергей Филиппов
Краткая биография здесь: Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
35.
19-летний Владимир Этуш (внизу, второй слева) с боевыми товарищами на курсах военных переводчиков, 1941 год.
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