Скачет по крышам: жители деревни не могут нормально спать из-за "безумного" павлина

Женщина добавила, что сбежавший павлин появился в начале прошлой недели, он заходит в сады людей "отдохнуть" и залетает на крыши домов, избегая поимки.

"В основном павлин отдыхает в садах, распускает перья и исполняет небольшой танец. Если его потревожат, он забирается на крышу сарая, а потом ему удается забраться на крыши домов. Ему приглянулся один дом на улице, и он сидит там чаще всего", — сказала Терри.

Предполагается, что павлин принадлежит соседней ферме The Watering Hole On The Farm, которая пытается поймать птицу и забрать ее домой.