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Скачет по крышам: жители деревни не могут нормально спать из-за "безумного" павлина

Скачет по крышам: жители деревни не могут нормально спать из-за "безумного" павлина

Автор:
21 мая 2024 09:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   животные   история   люди   павлин   птица   фото   
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Павлин сбежал с фермы и не дает покоя жителя британской деревни. Он заходит в сады людей "отдохнуть" и залетает на крыши домов, избегая поимки.

Безумная птица "танцует" в садах жителей деревни Осетт в графстве Западный Йоркшир (Англия), мешая жителям спать всю ночь своим истошным криком.

Павлин сбежал с близлежащей фермы. Животное забирается на крыши домов и прячется в садах людей. 40-летняя Терри Скайес говорит, что громкая птица не дает ее семье спать по ночам, а некоторые соседи из-за ее шумных криков спали не более пяти часов за три дня.

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"Она не дает нам спать по ночам, потому что это довольно громко. Не постоянно, но в течение всей ночи птица издает громкие звуки, это похоже на большое эхо, которое разносится по всей улице. Кое-кто связался со мной и спросил, где она находится, потому что слышал его за несколько улиц. На улице живет довольно много учеников, которые сейчас сдают экзамены, GCSES и A-Levels. Однажды моя дочь не пошла в школу, потому что не спала всю ночь. Павлин сидел тогда на крыше соседнего дома. Я тоже почти не спала, так что все мы разбиты. Это происходит постоянно", — рассказа британка.


Женщина добавила, что сбежавший павлин появился в начале прошлой недели, он заходит в сады людей "отдохнуть" и залетает на крыши домов, избегая поимки.

"В основном павлин отдыхает в садах, распускает перья и исполняет небольшой танец. Если его потревожат, он забирается на крышу сарая, а потом ему удается забраться на крыши домов. Ему приглянулся один дом на улице, и он сидит там чаще всего", — сказала Терри.

Предполагается, что павлин принадлежит соседней ферме The Watering Hole On The Farm, которая пытается поймать птицу и забрать ее домой.

По словам пострадавшей женщины, была гроза и после нее птица вырвалась на свободу. Британка думает, что павлину не успели подрезать крылья.


"Птица умудряется спокойно перелетать с крыши на крышу", — добавила она.

Источник:

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Метки: в мире   животные   история   люди   павлин   птица   фото   
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4  комментария
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37k
Юрий Час назад
Мешает жителям спать всю ночь своим истошным криком.

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8k
Евгений Д 7 минут назад
орет довольно громко, пронзительно и противно
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2k
Мария Коненкова 56 минут назад
Не не так уж противно он орёт.
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22k
Анонимный ТреZвенник Час назад
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