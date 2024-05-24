Молодой лось сбил с ног женщину

832
1
1
В башкирском Салавате бежавший по улице лосёнок сбил с ног женщину, гулявшую с собакой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Животное испугалось лая собаки и крика женщины и сбило её с ног. Пострадавшая отделалась синяками. Лосёнок же убежал в лес.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса
- Лось сорвал урок биологии в канадской школе
- Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем
- Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд
- Лось практически навылет прошёл автомобиль Toyota Camry
Новости партнёров
реклама