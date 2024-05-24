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Молодой лось сбил с ног женщину

Молодой лось сбил с ног женщину

Автор:
24 мая 2024 06:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Салават   животные   инцидент   лось   
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В башкирском Салавате бежавший по улице лосёнок сбил с ног женщину, гулявшую с собакой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Животное испугалось лая собаки и крика женщины и сбило её с ног. Пострадавшая отделалась синяками. Лосёнок же убежал в лес.

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Метки: Видео   Россия   Салават   животные   инцидент   лось   
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1  комментарий
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Gromkhard Полчаса назад
Женщина не виновата. Это все ее пес - че на лося-то гавкала, дурында)))
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3694 поста (3609 в горячем)

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