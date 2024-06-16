Молодожёны из Китая решили выяснить, кто главный в семье, сыграв в Dota 2



На многих свадьбах молодожены пытаются выяснить, кто станет главой семьи, участвуя в разных конкурсах. Например, в России жених и невеста откусывают каравай, а пара из этого видео решила узнать, кто станет главным в семье, сыграв один на один в компьютерную игру Dota 2.