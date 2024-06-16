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Молодожёны из Китая решили выяснить, кто главный в семье, сыграв в Dota 2

Молодожёны из Китая решили выяснить, кто главный в семье, сыграв в Dota 2

Автор:
16 июня 2024 10:05
Сообщество : Игромир
Метки: Dota 2   Видео   КИтай   Молодожёны   геймеры   игра   
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На многих свадьбах молодожены пытаются выяснить, кто станет главой семьи, участвуя в разных конкурсах. Например, в России жених и невеста откусывают каравай, а пара из этого видео решила узнать, кто станет главным в семье, сыграв один на один в компьютерную игру Dota 2.

Битва закончилась победой девушки, которая, судя по всему, любит играть в компьютерные игры ничуть не меньше своего мужа. Теперь как глава семьи она сможет чаще проводить время за любимыми играми, пока супруг занимается домашними делами.

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Метки: Dota 2   Видео   КИтай   Молодожёны   геймеры   игра   
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Круэлла
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