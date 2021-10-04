Лось практически навылет прошёл автомобиль Toyota Camry

Сохатый насквозь протаранил машину, но люди в основном остались целы.
Telegram-канал "Лента дна" разместил видео, на котором с комментариями показано, что осталось от Тойоты после фронтальной атаки лося в движении.
Обычно при столкновении огромное животное моментально влетает в лобовое стекло и насквозь прорезает машину и её пассажиров, говориться в сообщении.
Но в этом случае никто сильно не пострадал - у одного из пассажиров повреждена бровь.
В довершение ко всему - пролетая над задним капотом, сохатый жидко облегчился от страха - как говорят в Одессе: картина маслом, ну или ...
Ранее уже публиковался материал о том, как лось забодал мотоцикл и убежал в лес, оставив рокера сидеть посреди дороги у разбитого байка.
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