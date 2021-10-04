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Лось практически навылет прошёл автомобиль Toyota Camry

Лось практически навылет прошёл автомобиль Toyota Camry (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 23:20
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota Camry   Россия   видео   дтп   животные   лось   на дороге   таран   
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Сохатый насквозь протаранил машину, но люди в основном остались целы.

Telegram-канал "Лента дна" разместил видео, на котором с комментариями показано, что осталось от Тойоты после фронтальной атаки лося в движении.

Обычно при столкновении огромное животное моментально влетает в лобовое стекло и насквозь прорезает машину и её пассажиров, говориться в сообщении.

Но в этом случае никто сильно не пострадал - у одного из пассажиров повреждена бровь.

В довершение ко всему - пролетая над задним капотом, сохатый жидко облегчился от страха - как говорят в Одессе: картина маслом, ну или ...

Ранее уже публиковался материал о том, как лось забодал мотоцикл и убежал в лес, оставив рокера сидеть посреди дороги у разбитого байка.

Источник:

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Метки: Toyota Camry   Россия   видео   дтп   животные   лось   на дороге   таран   
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7  комментариев
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649
Дед Мазай 2 часа назад
А это точно следы лося на заднем капоте? :)
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14k
vikklu 45 минут назад
Сочувствую.
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28k
Антон 2 часа назад
Есть пробитие!
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Это реклама авто или лося?
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12k
Михалыч 2 часа назад
Повезло. В рубашке родились.
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