Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем

Видеокамера-ловушка, установленная в национальном парке на Аляске, сняла нападение медведя и волка на лосиху и её детеныша. Просматривая запечатлённые кадры можно подумать, что хищники действовали сообща.
В национальном парке Glacier Bay на юго-востоке Аляски камера засняла нападение медведя и волка на лосиху и ее детеныша. Сначала в объектив камеры попала лосиха с детенышем, совершавшая ночную прогулку. Сбоку из кустов на лосей набежал медведь, и мать, защищая детеныша, сразу же дала ему отпор. Затем на кадрах промелькнул волк, погнавшийся за убегающим лосенком.
«Эта атака действительно выглядит скоординированной, но точно сказать невозможно», — прокомментировали ролик в департаменте рыбы и дичи Аляски. По словам эколога Рика Штайнера, «медведь, безусловно, знал о волке, а волк, естественно, знал о медведе». Эксперт считает, что волк, возможно, следил за гризли вместе с другими волками, которых не видно на записи.
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В схватке между лосихой и медведем эколог бы поставил на мать-героиню. По его мнению, отбившись от медведя, лосиха побежала бы за своим детенышем, где без проблем справилась бы с волком. «Взрослая лосиха — грозный противник для любого животного», — отметил Штайнер. Впрочем, чем закончилась драматическая схватка, так и осталось неясным.
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Как-то по человечески, что-ли.