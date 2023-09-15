Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем

В схватке между лосихой и медведем эколог бы поставил на мать-героиню. По его мнению, отбившись от медведя, лосиха побежала бы за своим детенышем, где без проблем справилась бы с волком. «Взрослая лосиха — грозный противник для любого животного», — отметил Штайнер. Впрочем, чем закончилась драматическая схватка, так и осталось неясным.