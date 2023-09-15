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Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем

Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем

Автор:
15 сентября 2023 10:46
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   Видео   Медведь   волк   детёныш   животные   лосиха   лось   
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Видеокамера-ловушка, установленная в национальном парке на Аляске, сняла нападение медведя и волка на лосиху и её детеныша. Просматривая запечатлённые кадры можно подумать, что хищники действовали сообща.

В национальном парке Glacier Bay на юго-востоке Аляски камера засняла нападение медведя и волка на лосиху и ее детеныша. Сначала в объектив камеры попала лосиха с детенышем, совершавшая ночную прогулку. Сбоку из кустов на лосей набежал медведь, и мать, защищая детеныша, сразу же дала ему отпор. Затем на кадрах промелькнул волк, погнавшийся за убегающим лосенком.

«Эта атака действительно выглядит скоординированной, но точно сказать невозможно», — прокомментировали ролик в департаменте рыбы и дичи Аляски. По словам эколога Рика Штайнера, «медведь, безусловно, знал о волке, а волк, естественно, знал о медведе». Эксперт считает, что волк, возможно, следил за гризли вместе с другими волками, которых не видно на записи.


В схватке между лосихой и медведем эколог бы поставил на мать-героиню. По его мнению, отбившись от медведя, лосиха побежала бы за своим детенышем, где без проблем справилась бы с волком. «Взрослая лосиха — грозный противник для любого животного», — отметил Штайнер. Впрочем, чем закончилась драматическая схватка, так и осталось неясным.

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Метки: Аляска   Видео   Медведь   волк   детёныш   животные   лосиха   лось   
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3  комментария
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62k
doker Час назад
Фото информационнее и лучше, чем видео - на заднем плане сидит ворона и явно руководит и направляет действия хищников.
Как-то по человечески, что-ли.
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16k
banzai7 Час назад
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75
ruslan d Час назад
Командная работа
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