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Опасный паук, которого можно случайно купить вместе с фруктами

Опасный паук, которого можно случайно купить вместе с фруктами

Автор:
16 июня 2024 10:13
Сообщество : Животные
Метки: интересно   насекомые   паук   факты   фото   фрукты   
778
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И это один из самых ядовитых пауков на планете.

Знакомьтесь, это Странствующий паук. Относится к типу Членистоногие, класс Паукообразные. К роду этих пауков, относится 8 известных науке видов.

Местом обитания странствующего паука, являются страны Центральной и Южной Америки, такие как Никарагуа, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Бразилия.

У вас конечно же возникнет вопрос, как паук живущий на другом континенте, может попасть в Россию и страны СНГ. На самом деле Странствующий паук, очень любит странствовать по миру. И делает он это случайно. Работники плантаций, могут по неосмотрительности отправить фрукты вместе с пауками на другой континент.

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Были случаи в Европе, когда покупатель брал пакет с продуктами, в котором обосновал своё жилье ядовитый паук, привезённый из Южной Америки. Чаще всего эти пауки попадаются в коробках с фруктами, особенно они любят прятаться в бананах.

Из-за случаев попадания Странствующих пауков в Европу, южноамериканские фермеры начали тщательнее обрабатывать упаковки с фруктами перед отправкой. Но учитывая рассеянность латиноамериканцев, будет не лишним проявить бдительность при покупке фруктов в магазине.

Странствующий паук достигает достаточно крупного размера. Длина его тела доходит до 5 сантиметров, а если считать вместе с лапами - 18 см. Некоторые виды этих пауков имеют хелицеры красного цвета.

Паук ведёт ночной образ жизни, охотясь за сверчками, жуками, бабочками и даже мелкими ящерицами. Странствующий паук не плетёт паутину, так как охотится на добычу стремительными прыжками. Поэтому за ночь может пройти большое расстояние, постоянно меняя место жительства. Днём он отдыхает под камнями, на ветках деревьев или в банановых зарослях.

Период размножения длится с середины весны и до начала лета. Оплодотворённая самка за один раз может отложить до 2000 яиц. Иногда она откладывает яйца прямо на бананах, или крепит их к листве, а сама уходит на охоту. После того как паучата родятся, самка носит их на своей спине.

Странствующий паук может жить только в тёплом климате, поэтому суровые российские зимы он не переживёт, но некоторые экстремалы держат этих пауков в домашних террариумах....и возможно это ваш сосед.

Яд странствующего паука содержит мощный нейротоксин, который вызывает потерю контроля мышц с последующей остановкой дыхания и отказом сердца. У мужчин, после укуса возникает сильная эpeкция, которая может длиться несколько часов. В связи с этим, биологи изучают яд странствующего паука, чтобы создать лекарство для повышения потенции.

Одна из хороших новостей - существует эффективное противоядие от яда Странствующего паука, поэтому количество смертельных случаев в результате укусов небольшое.

Большая часть поставок бананов в Россию идёт из Южной Америки, так что будьте аккуратнее.

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Метки: интересно   насекомые   паук   факты   фото   фрукты   
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
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