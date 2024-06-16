Опасный паук, которого можно случайно купить вместе с фруктами

Период размножения длится с середины весны и до начала лета. Оплодотворённая самка за один раз может отложить до 2000 яиц. Иногда она откладывает яйца прямо на бананах, или крепит их к листве, а сама уходит на охоту. После того как паучата родятся, самка носит их на своей спине.

Странствующий паук может жить только в тёплом климате, поэтому суровые российские зимы он не переживёт, но некоторые экстремалы держат этих пауков в домашних террариумах....и возможно это ваш сосед.

Яд странствующего паука содержит мощный нейротоксин, который вызывает потерю контроля мышц с последующей остановкой дыхания и отказом сердца. У мужчин, после укуса возникает сильная эpeкция, которая может длиться несколько часов. В связи с этим, биологи изучают яд странствующего паука, чтобы создать лекарство для повышения потенции.

Одна из хороших новостей - существует эффективное противоядие от яда Странствующего паука, поэтому количество смертельных случаев в результате укусов небольшое.

Большая часть поставок бананов в Россию идёт из Южной Америки, так что будьте аккуратнее.