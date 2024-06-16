«Проваливайте!»: кошка охраняет банкомат

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Котейка из этого видео решила, что для нее отличным хобби станет охрана банкомата, установленного в магазине. Так и получилось. Кошке понравилось отгонять от банкомата людей, в том числе и тех, кто подходил к нему по действительно важным причинам.
Пушистая так увлеклась своей новой деятельностью, что даже начала использовать физическое воздействие на двуногих, которые казались ей подозрительными. Что ж. Тем, кто захочет спокойно снять деньги в этом серьезно охраняемом банкомате, придется запастись вкусняшками, которые отвлекут главного охранника.
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