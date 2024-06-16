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«Проваливайте!»: кошка охраняет банкомат

«Проваливайте!»: кошка охраняет банкомат

Автор:
16 июня 2024 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   банкомат   кошка   охрана   эивотные   
842
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Котейка из этого видео решила, что для нее отличным хобби станет охрана банкомата, установленного в магазине. Так и получилось. Кошке понравилось отгонять от банкомата людей, в том числе и тех, кто подходил к нему по действительно важным причинам.

Пушистая так увлеклась своей новой деятельностью, что даже начала использовать физическое воздействие на двуногих, которые казались ей подозрительными. Что ж. Тем, кто захочет спокойно снять деньги в этом серьезно охраняемом банкомате, придется запастись вкусняшками, которые отвлекут главного охранника.



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Метки: Видео   Юмор   банкомат   кошка   охрана   эивотные   
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2  комментария
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897
3zo672nyb9t0 Полчаса назад
Банкомат платный, а он рыбов не заплатил.
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20k
banzai7 21 минуту назад
Кошка на другой банк работает.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1790 постов (1758 в горячем)

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