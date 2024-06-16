Как испортить всей стране документы, и зачем тайцы часто меняют имена

Лучше даже не говорить девушке, что ты имя поменял, сочтет еще, что ты какой-то неудачник. И будет права.

Как изменить судьбу

Очень азиатская тема – связи имени и судьбы, которая выпадает человеку. И если твоя судьба к тебе не ласкова, по жизни преследуют неудачи, то нужно ее обмануть.

Стать тем, кого зовут по другому имени, и злая судьба тебя не узнает и пройдет в следующий раз стороной.