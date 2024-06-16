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Как испортить всей стране документы, и зачем тайцы часто меняют имена

Как испортить всей стране документы, и зачем тайцы часто меняют имена

Автор:
16 июня 2024 11:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   документы   люди   меняют имена   тайцы   фото   
1164
7

Потому что они неудачники! Нет, серьезно, это официальная причина. Если у нас меняют имя, потому что оно кажется не звучным или не подходящим под фамилию, то в Таиланде довольно часто меняют имена те, у кого в жизни все не очень хорошо.

Лучше даже не говорить девушке, что ты имя поменял, сочтет еще, что ты какой-то неудачник. И будет права.

Как изменить судьбу

Очень азиатская тема – связи имени и судьбы, которая выпадает человеку. И если твоя судьба к тебе не ласкова, по жизни преследуют неудачи, то нужно ее обмануть.

Стать тем, кого зовут по другому имени, и злая судьба тебя не узнает и пройдет в следующий раз стороной.

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Например, 46-летний Тирапол Лилитджирават сменил свое имя (хотя Тирапол неплохо звучит же?) на Барами Таммабандан. Барами тоже звучно довольно, но еще и по смыслу означает «харизма».

А все потому что он обанкротился со своей швейной фабрикой и в бедности от него ушла жена. И чтобы еще больше бедствий не пришло по его адрес, он спешно сменил имя.

«Я хотел стать новым человеком», - так говорит Барами и все, кто меняет свое имя.

Смена имени поставлена на поток

У нас все знают, что если хочешь сменить имя, нужно обратиться в паспортный стол. В Таиланде же сразу несколько сайтов, предлагающих помощь в подборе нового имени и смене его, сопровождение документов. Хотя тайцы могут сами пойти и зарегистрировать новое имя, они выбирают помощь вот таких консультантских офисов.

Потому что это не просто административная задача, но целая сфера услуг. Есть офисы, куда ты приходишь и говоришь: «Хочу сменить имя вот на такое, как думаете - удачное?»

Конечно, сотрудник скажет вам, что это лучшее имя на планете. Когда власти увидят ваше новое имя, то сразу назначат вас чиновником или даже министром каким-нибудь.

Или спрашивают, какие лучше выбрать альтернативные имена. Список из 5 удачливых имен под конкретного человека – 500 бат (1200 рублей). Терпимо для тех, кто собрался изменить всю свою судьбу.

Все расходятся довольные.

Имя в Таиланде с самого рождения играет очень важную роль в судьбе человека. Потому и сами родители тщательно выбирают имя ребенку, думают, как то скажется на судьбе. Нередко платят большие суммы астрологам.

Потому им обидно, что ребенок отказывается от их выбора. Или они чувствуют свою вину, что выбрали неудачное имя-судьбу для малыша.

Сами всю систему испортили

Из-за того, что имена тайцы меняют довольно часто, появился забавный побочный эффект. Никто больше не верит удостоверениям личности, особенно при выдаче серьезных сумм в банках.

Нередко мошенники меняют имя, чтобы обнулить свою историю финансовых преступлений и опять начинают брать кредиты.

Потому для суда, для крупных дел у вас будут требовать отпечатки пальцев. А такое удобное удостоверение личности в Таиланде начинает обесцениваться. Смотрят как на красивую бумажку. Очень обидно.

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Метки: в мире   документы   люди   меняют имена   тайцы   фото   
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3  комментария
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Депортированные таджики тоже меняют имена и фамилии, но это совсем другая история...
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7k
Babangdida 24 минуты назад
УЛ с чип картой, прикольно.
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64
Al Di Час назад
Это не наши.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1868 постов (1823 в горячем)

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