В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину

Задержанный, как сообщается, решил наказать девочку-подростка за то, что она толкнула его сына. Но силы не рассчитал и заработал уголовное дело.
Очередной резонансный конфликт участием приезжих произошёл в посёлке Юбилейный Волжского района Саратова. Как рассказала пострадавшая, в среду вечером она стояла с подружками рядом с детской площадкой. К ним подошёл и начал приставать 6-летний мальчик. Он задирал, ругался и плевал в них. В какой-то момент 12-летняя девочка не выдержала и оттолкнула хулигана. К ней тут же подбежала мать "пострадавшего", повалила на землю и начала таскать за волосы, требуя объяснений. Подростку удалось вырваться и убежать, однако за ней в погоню уже отправился глава семейства.
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На такое неадекватное поведение остро отреагировали соседи, во дворе дома случился громкий скандал с участием родителей обоих детей. На место вызвали полицейских, которые составили протокол, а девочку с сотрясением мозга отвезли в больницу.
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Отмечается, что родители 6-летнего задиры попытались предстать пострадавшей стороной. Они заявили, что у дошкольника тоже сотрясение мозга. Однако блеф не удался. Сегодня стало известно, что уроженца Азербайджана Сулеймана Мустафаева отвезли с вещами в отдел полиции. В скором времени суд изберёт для него меру пресечения. СК в отношении задержанного возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
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В Саратове полиция заковала в цепи мигранта из Азербайджана, который избил и обещал перерезать горло 12-летней русской девочке!
На днях 6-летний ребёнок мигрантов пристал к местной 12-летней девочке и стал плеваться в неё, а также оскорблять по национальному признаку.
В какой-то момент та не выдержала и оттолкнула его, после чего на неё сразу же набросилась его мать и начала вырывать ей волосы, но той удалось вырваться и сбежать.
Тогда за ней погнался уже отец маленького нациста Сулейман Мустафаев, который догнал её, повалил на землю и избил, выкрикивая фразу "я тебе горло буду резать!".
Очевидцы бросились на помощь и отбили девочку, а потом вызвали скорую и полицию...
Почему не указали что задержали мигранта?