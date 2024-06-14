В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину

Очередной резонансный конфликт участием приезжих произошёл в посёлке Юбилейный Волжского района Саратова. Как рассказала пострадавшая, в среду вечером она стояла с подружками рядом с детской площадкой. К ним подошёл и начал приставать 6-летний мальчик. Он задирал, ругался и плевал в них. В какой-то момент 12-летняя девочка не выдержала и оттолкнула хулигана. К ней тут же подбежала мать "пострадавшего", повалила на землю и начала таскать за волосы, требуя объяснений. Подростку удалось вырваться и убежать, однако за ней в погоню уже отправился глава семейства.