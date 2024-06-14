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В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину

В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину

Автор:
14 июня 2024 12:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   дети   конфликт   нападение   полиция   саратов   уголовное дело   
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Задержанный, как сообщается, решил наказать девочку-подростка за то, что она толкнула его сына. Но силы не рассчитал и заработал уголовное дело.

Очередной резонансный конфликт участием приезжих произошёл в посёлке Юбилейный Волжского района Саратова. Как рассказала пострадавшая, в среду вечером она стояла с подружками рядом с детской площадкой. К ним подошёл и начал приставать 6-летний мальчик. Он задирал, ругался и плевал в них. В какой-то момент 12-летняя девочка не выдержала и оттолкнула хулигана. К ней тут же подбежала мать "пострадавшего", повалила на землю и начала таскать за волосы, требуя объяснений. Подростку удалось вырваться и убежать, однако за ней в погоню уже отправился глава семейства.

На такое неадекватное поведение остро отреагировали соседи, во дворе дома случился громкий скандал с участием родителей обоих детей. На место вызвали полицейских, которые составили протокол, а девочку с сотрясением мозга отвезли в больницу.

Отмечается, что родители 6-летнего задиры попытались предстать пострадавшей стороной. Они заявили, что у дошкольника тоже сотрясение мозга. Однако блеф не удался. Сегодня стало известно, что уроженца Азербайджана Сулеймана Мустафаева отвезли с вещами в отдел полиции. В скором времени суд изберёт для него меру пресечения. СК в отношении задержанного возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Метки: Видео   дети   конфликт   нападение   полиция   саратов   уголовное дело   
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32  комментария
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1k
vadimbar 2 часа назад
Ну, барана захомутали, а его овцу, которая за волосы таскала ?!!
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279
ya da Полминуты назад
Все стадо обратно в зверинец, без права даже смотреть в сторону России
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17k
Элитный тигр 3 минуты назад
Тюк-ишак-кишлак...
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1k
pitsilver 5 минут назад
как же раздражают эти сопливые провокаторы зная что за них заступятся без выяснений их сородичи.
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40k
koleos72 6 минут назад
А чурбанку чё, простили?! Её на учёт, с выбл.ядком!
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119
Korsar 7 минут назад
Настоящий азербайджанский мужчина, один против девчонки - малолетки! Впрочем, там вся семья - свинюшки.
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834
mishka79 9 минут назад
в зоопарк поехали
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1k
Corkscrew 16 минут назад
этих ублюдков черножопых на кол сажать уже нужно или вешать, а не на зоны отправлять.
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1k
Андрей Граф 18 минут назад
мочить тварей всех этих, сжечь ее и отродышей чурбанских, п.и.д.о.р.а на кол посадить
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28k
Sheir 20 минут назад
И снова азер. прям тенденция какая-то. каждый день азеры исполняют.
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7k
мемфрид 20 минут назад
Опять азерботы отличились. Персы треклятые
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106
ALEX 23 минуты назад
А рыло свинячье замазано, это потому что силовики ссат чтоб диаспора не отомстила?
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535
Dima Полчаса назад
гребаная борода с MONDAVOSHKAMI
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729
leemur86 Полчаса назад
Навезли дикарей, у нас и без них, своих дураков хватает(
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5k
Горожанин 36 минут назад
Тут всё понятно. Вопрос весьма известный. Родители целенаправленно воспитывают своих детей в ненависти. Целенаправленно растят нелюдей. Это нужно пресекать сразу, в том числе для защиты и нормального развития самого ребенка родителей-мразей.
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9k
МБР 48 минут назад
Цитата:
В Саратове полиция заковала в цепи мигранта из Азербайджана, который избил и обещал перерезать горло 12-летней русской девочке!

На днях 6-летний ребёнок мигрантов пристал к местной 12-летней девочке и стал плеваться в неё, а также оскорблять по национальному признаку.

В какой-то момент та не выдержала и оттолкнула его, после чего на неё сразу же набросилась его мать и начала вырывать ей волосы, но той удалось вырваться и сбежать.

Тогда за ней погнался уже отец маленького нациста Сулейман Мустафаев, который догнал её, повалил на землю и избил, выкрикивая фразу "я тебе горло буду резать!".

Очевидцы бросились на помощь и отбили девочку, а потом вызвали скорую и полицию...

Почему не указали что задержали мигранта?
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74
ddtranslator 51 минуту назад
Вот только сегодня прочитал, что на чужбине арбузы пострадали от мороза и жары, а дома всё супер, пора с вещами на сбор урожая
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44k
Notan Blaine 57 минут назад
Его, жену, сына и еще десяток родственников нужно отправить обратно.
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8k
Николай Час назад
Домой отправляйте
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6k
Руслан Час назад
Вот бы этого азербота-выбл@дка по педофильской статье прикрутить и на нары на 10+ лет. Да еще и в СИЗО через пресс-хату обработать бородатого уе@ана
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66
elemuss Час назад
Как же зае_али эти обезьяны.
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Burzum
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