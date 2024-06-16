«Крутись, воин»: на видео попал смельчак из парка аттракционов

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Иногда нам так сильно надоедают спокойные и размеренные будни, что мы хотим попробовать что-нибудь неожиданное и рискованное. И тогда на помощь приходят различные экстремальные аттракционы.
Например, герой из этого видео захотел максимально сильно испытать свою нервную систему и выбрал самый головокружительный аттракцион в парке развлечений. И головокружительный в прямом смысле этого слова. Ведь помимо обычного вращения, здесь еще и крутилось его кресло. Выглядело это настолько захватывающе и смело, что видео моментально завирусилось, а смельчак прославился в соцсетях.
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Не хотел он крутиться.