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«Крутись, воин»: на видео попал смельчак из парка аттракционов

«Крутись, воин»: на видео попал смельчак из парка аттракционов

Автор:
16 июня 2024 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Смельчак   люди   парк аттракционов   смелый   экстремал   
852
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Иногда нам так сильно надоедают спокойные и размеренные будни, что мы хотим попробовать что-нибудь неожиданное и рискованное. И тогда на помощь приходят различные экстремальные аттракционы.

Например, герой из этого видео захотел максимально сильно испытать свою нервную систему и выбрал самый головокружительный аттракцион в парке развлечений. И головокружительный в прямом смысле этого слова. Ведь помимо обычного вращения, здесь еще и крутилось его кресло. Выглядело это настолько захватывающе и смело, что видео моментально завирусилось, а смельчак прославился в соцсетях.

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Метки: Видео   Смельчак   люди   парк аттракционов   смелый   экстремал   
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2  комментария
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788
Игорь 45 минут назад
Интересно бы посмотреть на смельчака после остановки атракциона...
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banzai7 22 минуты назад
Просто потянулся ремень на штанах потуже сделать, спину прострелило и мужика скрючило.
Не хотел он крутиться.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1790 постов (1758 в горячем)

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