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От улыбки лопнула щека

От улыбки лопнула щека

Автор:
16 июня 2024 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мемы   Приколы   Юмор   
1603
40

Всякая прикольная и не очень хрень из сетей

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Метки: Мемы   Приколы   Юмор   
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17  комментариев
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8k
перевозчик 2 часа назад
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из соседней страны слышется нарастающий рёв: "ЗРАДА!!!"
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95k
Штирлиц 11 минут назад
29. спасибо, сохранил на рабочий стол, бывает моего списка не хватает
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40
*вший 37 минут назад
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Назарет! Скажи, а ты для Кремля подборки не делаешь? Эту картинку надо бы там показать.
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3k
Звёздный странник Час назад
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Эта фраза прозвучала бы как минимум странно, если бы в этот момент счастливым оказался маньяк-насильник или маньяк-убийца.
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3k
Victor 2 часа назад
И все дурочки отказались от денег в расчете на то, что если у свекрови есть лям, значит есть и два...
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617
Olldd 2 часа назад
За 29-й спасибо, кое что подчерпнул.
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Всегда забавляла эта наитупейшая фраза.
Особенно, если учесть, что прошлое хотят вернуть в основном три категории граждан.
Те, кто в прошлом не жил
Те кто в прошлом жил за счет других, а сейчас не может
Те, кто в прошлом нихрена не делал и получал ЗРЯплату
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23k
kσρβγς 2 часа назад
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Софья...
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23k
kσρβγς 2 часа назад
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-- Давно не виделись. Как твои дела?
-- Да ничего, спокойно, уже 5 лет как импотент.
-- А я, тьфу-тьфу, не сглазить, всего три года.
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19k
Kucher 3 часа назад
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А каждое издание может свой собственный возрастной ценз ставить, как захотела левая пятка старшего помощника заместителя наборщика? Или есть какие-то единые требования?
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10k
Владимир 4 часа назад
Справа точно Серега с работы, а кто слева х/з
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NAZARETH
  • Дата регистрации: 26.12.2018
  • 2253 поста (2200 в горячем)

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