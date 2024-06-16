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Всякая прикольная и не очень хрень из сетей
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Особенно, если учесть, что прошлое хотят вернуть в основном три категории граждан.
Те, кто в прошлом не жил
Те кто в прошлом жил за счет других, а сейчас не может
Те, кто в прошлом нихрена не делал и получал ЗРЯплату
-- Да ничего, спокойно, уже 5 лет как импотент.
-- А я, тьфу-тьфу, не сглазить, всего три года.