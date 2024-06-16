Парень заказал пиццу и попался на измене

Жительница Бразилии придерживается вегетарианской диеты, и её бойфренд — также убеждённый вегетарианец. Собственно, на этой волне пара познакомилась и полюбила друг друга. И нетрудно представить негодование, разочарование и боль Сабрины, когда она воспользовалась телефоном любимого, чтобы заказать через приложение пиццу, и случайно увидела в истории заказов, что мужчина покупал пиццу пепперони.

