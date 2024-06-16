Парень заказал пиццу и попался на измене

Сабрина Лоу поделилась со своими многочисленными подписчиками в интернете печальной историей про разоблачение измены.
Жительница Бразилии придерживается вегетарианской диеты, и её бойфренд — также убеждённый вегетарианец. Собственно, на этой волне пара познакомилась и полюбила друг друга. И нетрудно представить негодование, разочарование и боль Сабрины, когда она воспользовалась телефоном любимого, чтобы заказать через приложение пиццу, и случайно увидела в истории заказов, что мужчина покупал пиццу пепперони.
Причём не раз и не два. Итак, вегетарианец оказался вовсе не таким «убеждённым», как себя расписывал, и регулярно лакомился пиццей с колбасой.
Факт измены был налицо. Причём измены не девушке, а диете. Сабрина не сообщила, решилась ли она бросить бойфренда, но, возможно, отношения закончены, ведь девушка не раз утверждала, что «её мужчина никогда не будет есть мясо».
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Хотя, я бы тоже обиделся, если бы без меня пиццу съели