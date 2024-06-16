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Парень заказал пиццу и попался на измене

Парень заказал пиццу и попался на измене

Автор:
16 июня 2024 10:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: vegan   Еда   в мире   заказ   измена   люди   пицца   попался   
2282
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Сабрина Лоу поделилась со своими многочисленными подписчиками в интернете печальной историей про разоблачение измены.

Жительница Бразилии придерживается вегетарианской диеты, и её бойфренд — также убеждённый вегетарианец. Собственно, на этой волне пара познакомилась и полюбила друг друга. И нетрудно представить негодование, разочарование и боль Сабрины, когда она воспользовалась телефоном любимого, чтобы заказать через приложение пиццу, и случайно увидела в истории заказов, что мужчина покупал пиццу пепперони.

Причём не раз и не два. Итак, вегетарианец оказался вовсе не таким «убеждённым», как себя расписывал, и регулярно лакомился пиццей с колбасой.


Факт измены был налицо. Причём измены не девушке, а диете. Сабрина не сообщила, решилась ли она бросить бойфренда, но, возможно, отношения закончены, ведь девушка не раз утверждала, что «её мужчина никогда не будет есть мясо».


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Метки: vegan   Еда   в мире   заказ   измена   люди   пицца   попался   
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17  комментариев
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19k
GROMOZEKA Час назад
Из жизни пресмыкающихся
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1.1M
NAZARETH 48 секунд назад
А, что, сейчас где-то в колбасу кладут мясо? Хотя, в домашнюю да...
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12k
Zhora 52 секунды назад
Да она же епанутая! Не нужна ему такая девушка, найди себе нормальную.
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7k
Babangdida 17 минут назад
Бросай эту дуру, мужик!
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1k
Александр Полчаса назад
Мужик знал как подвалить. Разок в жизни можно побыть и веганом и в веганке )
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7k
alex 42 минуты назад
В моём окружении нет веганов и НЕ БУДЕТ!
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792
Игорь 44 минуты назад
У нас "Любовь и голуби" , у них - "Любовь и пицца"... впрочем какая уж тут любовь, если пицца разлучница...
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60k
zloykoyot 45 минут назад
Интересно, если убрать все фильтры с фоток этой ипанутой кукушки, то что останется? Чуваку валить от неё надо поскорей.
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291
Андрей 53 минуты назад
Как скучно я живу
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9k
Андрей Час назад
Измены нынче уже не те )

Хотя, я бы тоже обиделся, если бы без меня пиццу съели
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387
Igor (Игорь) Час назад
Объяснили бы дуре, что в современной колбасе, есть все что угодно, кроме мяса.
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8k
V2.Smirnov Час назад
Редкая дура. Мужик ради неё изменил свои привычки и не ел мяса в её обществе. А она этого не ценит.
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34k
Ashabad Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Pashuta Час назад
А то что в неё периодически суют кусок мяса, это как вигаторианке ей норм???
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1k
surgy Час назад
Не американский пирог, а бразильская пицца
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6k
TirAn Час назад
изменил морковке
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
А парень просто кормил пиццей бездомных детишек
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1868 постов (1823 в горячем)

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