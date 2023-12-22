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Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса

Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса

Автор:
22 декабря 2023 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   США   животные   лось   собака   
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Жительница Аляски увидела гнавшегося за её йоркширским терьером лося и при помощи крика смогла остановить его.

Женщина из США поговорила с лосем «учительским» голосом и при помощи его спасла свою собачку.

Жительница города Анкорадж на Аляске Кэтрин Дьель-Роббинс только-только успела зайти в дом с покупками, когда услышала снаружи отчаянный лай своего йоркширского терьера по имени Пиксель. Она бросилась на крыльцо и увидела, что за Пикселем бежит крупный молодой лось. Женщина решила одернуть животное и, ткнув в него пальцем, строго крикнула: «Эй, эй, эй». К ее удивлению, это сработало. Лось удивленно остановился, а Пиксель в это время успел скрыться с места событий. Происшествие попало на домашнюю камеру видеонаблюдения.

«В таких ситуациях я использую свой материнский голос, голос мужа, голос полицейского в отставке, это буквально тяжелая артиллерия», — описала свой метод борьбы с непослушными животными Дьель-Роббинс.

По словам Роббинсов, Пиксель чувствует себя прекрасно и полностью пришел в себя после встречи с лосем. Хозяева больше тревожатся из-за хищных птиц, которые легко могут унести собачку из-за ее скромных размеров.

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Метки: Видео   Пёс   США   животные   лось   собака   
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4  комментария
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8k
Николай Час назад
Она спасла не собаку, а лося, ему на эту мочалку под ногами вообще срать, его больше тяфканье её разразжало, вот он и начал отгонять её, а после еще и хозяйка начала тявкать, ну он и решил ну его от этих двух уже точно оглохнет...
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31k
Григорий Час назад
Эй, а ну не бегай по коридору!!
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16k
Типа граф Час назад
Как говорят сами собачники : - Вы что не видите , он же просто играется !
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28k
Егор Час назад
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