Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса

Женщина из США поговорила с лосем «учительским» голосом и при помощи его спасла свою собачку.

Жительница города Анкорадж на Аляске Кэтрин Дьель-Роббинс только-только успела зайти в дом с покупками, когда услышала снаружи отчаянный лай своего йоркширского терьера по имени Пиксель. Она бросилась на крыльцо и увидела, что за Пикселем бежит крупный молодой лось. Женщина решила одернуть животное и, ткнув в него пальцем, строго крикнула: «Эй, эй, эй». К ее удивлению, это сработало. Лось удивленно остановился, а Пиксель в это время успел скрыться с места событий. Происшествие попало на домашнюю камеру видеонаблюдения.