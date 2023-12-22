Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса

Жительница Аляски увидела гнавшегося за её йоркширским терьером лося и при помощи крика смогла остановить его.
Женщина из США поговорила с лосем «учительским» голосом и при помощи его спасла свою собачку.
Жительница города Анкорадж на Аляске Кэтрин Дьель-Роббинс только-только успела зайти в дом с покупками, когда услышала снаружи отчаянный лай своего йоркширского терьера по имени Пиксель. Она бросилась на крыльцо и увидела, что за Пикселем бежит крупный молодой лось. Женщина решила одернуть животное и, ткнув в него пальцем, строго крикнула: «Эй, эй, эй». К ее удивлению, это сработало. Лось удивленно остановился, а Пиксель в это время успел скрыться с места событий. Происшествие попало на домашнюю камеру видеонаблюдения.
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«В таких ситуациях я использую свой материнский голос, голос мужа, голос полицейского в отставке, это буквально тяжелая артиллерия», — описала свой метод борьбы с непослушными животными Дьель-Роббинс.
По словам Роббинсов, Пиксель чувствует себя прекрасно и полностью пришел в себя после встречи с лосем. Хозяева больше тревожатся из-за хищных птиц, которые легко могут унести собачку из-за ее скромных размеров.
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