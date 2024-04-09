Почему нельзя кормить лосей и других животных у дороги – три причины

Соль, сахар, консерванты, красители, усилители вкуса, производные обжарки и копчения – все это даже в малом количестве способно отнять у животных здоровье и жизнь. Их почки, печень, поджелудочная железа, желудок – все страдает от этого угощения. Им это нельзя.

Животные привыкают подходить к дороге, это опасно для них

Бывают случаи, когда лиса, вместо того чтобы учить подросших лисят охоте и прочим премудростям жизни в дикой природе, ведет их прямиком к трассе. Она привыкла получать здесь пищу, это легче всего, ну вот и детей она учит тому же. Получается, что животные теряют часть своей дикой натуры, и уже не могут нормально выживать в природе, как прежде.