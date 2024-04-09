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Почему нельзя кормить лосей и других животных у дороги – три причины

Почему нельзя кормить лосей и других животных у дороги – три причины

Автор:
09 апреля 2024 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Еда   животные   забота   кормление   лиса   лось   природа   фото   
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Один из самых главных врагов животных сейчас – это автотрассы. По ним на бешеной скорости летят машины, а иногда из этих машин летит что-нибудь съедобное. Порой даже прицельно, то есть с благими намерениями, прямо под нос лесному зверю.

Наверняка многие видели кадры, на которых люди подкармливают лис (они чаще всего выходят к дорогам). Ежи подбирают пищевые отбросы вдоль дорог в темное время суток, поэтому чаще остаются незамеченными. Но к дороге выходят самые разные животные, в том числе крупные.

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Никого их них нельзя ничем угощать, и вот три на то причины. 👇

Вряд ли у человека, едущего на машине, есть подходящая для животных пища

Люди кидают животным шоколадки и колбасу, умиляясь от того, насколько охотно зверье все это подбирает и уплетает. Люди не знают, что большая часть человеческой пищи опасна и вредна для диких животных.

Соль, сахар, консерванты, красители, усилители вкуса, производные обжарки и копчения – все это даже в малом количестве способно отнять у животных здоровье и жизнь. Их почки, печень, поджелудочная железа, желудок – все страдает от этого угощения. Им это нельзя.

Животные привыкают подходить к дороге, это опасно для них

Бывают случаи, когда лиса, вместо того чтобы учить подросших лисят охоте и прочим премудростям жизни в дикой природе, ведет их прямиком к трассе. Она привыкла получать здесь пищу, это легче всего, ну вот и детей она учит тому же. Получается, что животные теряют часть своей дикой натуры, и уже не могут нормально выживать в природе, как прежде.

Перестанут люди кидать им пищу, или рабочие перекроют трассу на пару недель – и все привыкшие питаться возле нее хищники сгинут. Но чаще всего они попадают под колеса все тех же автомобилей, так как теряют страх и бдительность. Животные, которые кормятся возле дорог, обречены.

Животные привыкают подходить к дороге – это опасно для людей

Прикормленные возле трасс животные становятся причинами опасных происшествий. Внезапно возникающая живая преграда на дороге никогда не приводит ни к чему хорошему.

Люди, которые кормят животных у трассы, подвергают опасности всех проезжающих по этой трассе людей.

Лоси вообще ведут себя как гопники или как стаи бродячих собак

Лисы по крайней мере не терроризируют всех проезжающих мимо – ждут тихонько, когда кто-нибудь что-нибудь даст. А лось, пару раз получивший возле дороги кусок хлеба от человека, может разозлиться на следующего человека, который ничего ему не даст, а просто выйдет посмотреть и пофотографировать. Он в этом плане он ведет себя как паренёк с района.

Пожалуйста, не кормите животных у дороги и не выбрасывайте в окно ничего, что могло бы их привлечь к трассе. Животные не могут оценить вред и опасность, мы должны сделать это за них.

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Метки: Еда   животные   забота   кормление   лиса   лось   природа   фото   
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