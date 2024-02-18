Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд

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На озере Плоское в районе деревни Шихино лёд не выдержал веса двух животных, лось с лосёнком оказались в ледяной воде. Из образовавшейся полыньи сохатых вытащили спасатели с помощью топора, бензопилы и веревки.
К сожалению, как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, лосенок не выжил.
Спасенного лося осмотрел егерь, животное не пострадало. Поняв, что опасность миновала, сохатый скрылся в лесу.
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лосёнка жалко.