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Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд

Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд

Автор:
18 февраля 2024 11:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   МЧС   Спасение   Тверь   животные   лед   лось   ровалился   
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На озере Плоское в районе деревни Шихино лёд не выдержал веса двух животных, лось с лосёнком оказались в ледяной воде. Из образовавшейся полыньи сохатых вытащили спасатели с помощью топора, бензопилы и веревки.

К сожалению, как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, лосенок не выжил.



Спасенного лося осмотрел егерь, животное не пострадало. Поняв, что опасность миновала, сохатый скрылся в лесу.

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Метки: Видео   МЧС   Спасение   Тверь   животные   лед   лось   ровалился   
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2  комментария
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hhwost 2 часа назад
молодцы. только сдаётся мне это ЛОСИХА. для лося кое-чего не хватает (рогов, например).
лосёнка жалко.
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