Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд

Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут

Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку

В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере

Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его

Альпака застряла в заборе и была спасена спустя 16 часов

В Уфе кот застрял в вентиляции многоквартирного дома