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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1492 поста • 62 подписчика подписаться
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Грабители просчитались, напав на вооружённую женщину в Аргентине

Грабители просчитались, напав на вооружённую женщину в Аргентине

Автор:
16 июня 2024 10:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аргентин   Видео   грабители   женщина   злоумышленники   полицейский   правоохранительница   
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Камеры видеонаблюдения, установленные в спальном районе города Кильмес (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина), несколько дней назад запечатлели крайне неудачную попытку ограбления в исполнении двух налётчиков на мотоцикле.

По сообщениям местных СМИ, двое 19-летних злоумышленников выбрали неправильную жертву, когда напали на хрупкого вида девицу, которая оказалась агентом гражданской полиции.


В итоге правоохранительница, достав пистолет, заставила спасаться бегством неудачливых налётчиков.


По уточнённым данным, оба грабителя спустя несколько часов были арестованы в ближайшей больнице, куда они обратились за медицинской помощью.

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Метки: Аргентин   Видео   грабители   женщина   злоумышленники   полицейский   правоохранительница   
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11  комментариев
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24k
Слепой Пью 2 часа назад
Вот так спокойно проводишь грабеж - а она вдруг пиф-паф, пиу-пиу... Абыдна, панымаэщь!?
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1k
alex 3 минуты назад
у нас если бы она направила оружие и выстрелила бы , то 100%%% села и была бы уволена в первые минуты как только узнали о применении оружия. У нас не Аргентина! у нас Россия! преступников берегут, а власть изменения в УК РФ не допустит - никогда!
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90
Shyrich 9 минут назад
Обычный день с стране, которая подставила свою задницу америке, и услужливо улыбается, когда её имеют.
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64
Павел 48 минут назад
А руки под пальтом, а хулиганов нет :)
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
хороший ответ зачем гражданским короткоствол..
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43k
Валерий 56 минут назад
девка не растерялась, видимо у них такие ситуации это как у нас за шаурмой сходить
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2k
Миша 58 минут назад
Какая то она неуклюжая, и грабители трусливые. Экшена нет.
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5k
Василий Афиногенов Час назад
лоханулась,а могла и на мопедике уехать_)
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1868 постов (1823 в горячем)

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