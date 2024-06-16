Грабители просчитались, напав на вооружённую женщину в Аргентине

Камеры видеонаблюдения, установленные в спальном районе города Кильмес (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина), несколько дней назад запечатлели крайне неудачную попытку ограбления в исполнении двух налётчиков на мотоцикле.
По сообщениям местных СМИ, двое 19-летних злоумышленников выбрали неправильную жертву, когда напали на хрупкого вида девицу, которая оказалась агентом гражданской полиции.
В итоге правоохранительница, достав пистолет, заставила спасаться бегством неудачливых налётчиков.
По уточнённым данным, оба грабителя спустя несколько часов были арестованы в ближайшей больнице, куда они обратились за медицинской помощью.
Источник:
- В Подмосковье женщина чуть не попала под поезд
- Речной полицейский, с которым всегда можно договориться
- Женщина с нестандартным талантом
- Сотрудница полиции с внушительными формами
- В США полицейский одним броском отправил женщину в больницу