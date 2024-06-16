23 пары близнецов выпустились из одной школы

На выпускном вечере средней школы "Полларда" (Массачусетс, США) присутствовали 23 пары близнецов. По словам местных чиновников, это едва ли не самое большое количество близнецов, окончивших одно учебное заведение в их штате.

"Обычно у нас от 5 до 10 пар таких детей, но 23... Это десятая часть из всех 454 учеников школы. Нам здесь очень весело", — говорит Тамата Биббо, которая работает директором учебного заведения уже 10 лет.

По ее словам, ученики с похожей внешностью не вызвали большой путаницы в классе, поскольку далеко не все они идентичны.