FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11684 поста • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
23 пары близнецов выпустились из одной школы

23 пары близнецов выпустились из одной школы

Автор:
16 июня 2024 10:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   близнецы   в мире   выпустились из школы   люди   новости   фото   школа   
715
2
1

Директор школы сказала, что это был веселый опыт.

На выпускном вечере средней школы "Полларда" (Массачусетс, США) присутствовали 23 пары близнецов. По словам местных чиновников, это едва ли не самое большое количество близнецов, окончивших одно учебное заведение в их штате.

"Обычно у нас от 5 до 10 пар таких детей, но 23... Это десятая часть из всех 454 учеников школы. Нам здесь очень весело", — говорит Тамата Биббо, которая работает директором учебного заведения уже 10 лет.

По ее словам, ученики с похожей внешностью не вызвали большой путаницы в классе, поскольку далеко не все они идентичны.

Братья Кэл и Оуэн Хаммерстранд также удивлены.

"У Кэла в одном классе училось шесть пар таких детей. Было очень забавно просто оглянуться вокруг и увидеть так много близнецов в одном месте", — рассказывает Оуэн.

Сестры Мишель и Николь Штифман говорят, что одно из самых любимых развлечений в их жизни — это шутки над друзьями и учителями.

"Например, на День смеха мы меняемся классами, и нам кажется, что это работает", — признается Мишель.

"Мне нравится, что мы будто один человек. У нас много общих интересов и никогда не скучаем, когда вместе", — добавляет Николь.

Родители уникальных детей сверялись с данными Книги рекордов Гиннеса. Как выяснилось, сейчас рекордный показатель по количеству пар близнецов в одном классе составляет около 40, но результат этой школы также впечатляет.

Кстати, по данным Национального центра медицинской статистики США, близнецы составляют около 3% новорожденных в этой стране.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   близнецы   в мире   выпустились из школы   люди   новости   фото   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
337
Влад Полчаса назад
Интересно, велась ли какая-либо статистика по успеваемости близнецов,предпочитаемым предметам,знакомствам,участию в мероприятиях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1868 постов (1823 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

393183



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли поразительные живые организмы
"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли...
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Набирающие популярность в сообществах
Самый выдающийся житель острова Сааремаа
Самый выдающийся житель острова Сааремаа
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#полиция#машина#новости#кошка#кино#конфликт#достопримечательность#Россия#КИтай
#в мире#СССР#автомир#люди#милота#Юмор#дети#Животное#интересно#убийство
#история#автомобили#животные#Автовсячина#криминал#Прикол#фильм#интересное#СУД
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала

На что жалуетесь?

Вернуться