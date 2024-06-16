23 пары близнецов выпустились из одной школы

Директор школы сказала, что это был веселый опыт.
На выпускном вечере средней школы "Полларда" (Массачусетс, США) присутствовали 23 пары близнецов. По словам местных чиновников, это едва ли не самое большое количество близнецов, окончивших одно учебное заведение в их штате.
"Обычно у нас от 5 до 10 пар таких детей, но 23... Это десятая часть из всех 454 учеников школы. Нам здесь очень весело", — говорит Тамата Биббо, которая работает директором учебного заведения уже 10 лет.
По ее словам, ученики с похожей внешностью не вызвали большой путаницы в классе, поскольку далеко не все они идентичны.
Братья Кэл и Оуэн Хаммерстранд также удивлены.
"У Кэла в одном классе училось шесть пар таких детей. Было очень забавно просто оглянуться вокруг и увидеть так много близнецов в одном месте", — рассказывает Оуэн.
Сестры Мишель и Николь Штифман говорят, что одно из самых любимых развлечений в их жизни — это шутки над друзьями и учителями.
"Например, на День смеха мы меняемся классами, и нам кажется, что это работает", — признается Мишель.
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"Мне нравится, что мы будто один человек. У нас много общих интересов и никогда не скучаем, когда вместе", — добавляет Николь.
Родители уникальных детей сверялись с данными Книги рекордов Гиннеса. Как выяснилось, сейчас рекордный показатель по количеству пар близнецов в одном классе составляет около 40, но результат этой школы также впечатляет.
Кстати, по данным Национального центра медицинской статистики США, близнецы составляют около 3% новорожденных в этой стране.
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