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Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом получала пенсию умершего родственника

Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом получала пенсию умершего родственника

Автор:
16 июня 2024 10:27
Сообщество : Мошенничество
Метки: в мире   деньги   люди   мошенничество   новости   обман   пенсия   
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Суд выяснил, что женщина на протяжении 28 лет получала выплаты своего умершего тестя, а вместо него выдавала своего мужа.

Женщина обманом получала пенсию своего умершего тестя в течение почти 30 лет. Для этого заставила своего мужа лечь в постель и притвориться ее 110-летним родственником, когда проверяющие пришли к ней в дом.

На заседании окружного уголовного суда Портлауаза было выяснено, как женщина украла у государства более 270 000 евро, что судья назвал "чрезвычайным случаем".

Преступления были обнаружены только после того, как правоохранитель из Корка проверил биографию 110-летнего мужчины, получающего государственную пенсию.

Маргарет Бергин, замужняя мать троих детей, признала свою вину в краже средств.

На протяжении 28 с половиной лет ей удалось украсть 271 046 евро.

Мошенница потребовала получения государственной пенсии своего тестя Джона Бергина уже после его смерти в ноябре 1993 года.

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Метки: в мире   деньги   люди   мошенничество   новости   обман   пенсия   
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Parizhanka
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