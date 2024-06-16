Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом получала пенсию умершего родственника

Женщина обманом получала пенсию своего умершего тестя в течение почти 30 лет. Для этого заставила своего мужа лечь в постель и притвориться ее 110-летним родственником, когда проверяющие пришли к ней в дом.

На заседании окружного уголовного суда Портлауаза было выяснено, как женщина украла у государства более 270 000 евро, что судья назвал "чрезвычайным случаем".