Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом получала пенсию умершего родственника

Суд выяснил, что женщина на протяжении 28 лет получала выплаты своего умершего тестя, а вместо него выдавала своего мужа.
Женщина обманом получала пенсию своего умершего тестя в течение почти 30 лет. Для этого заставила своего мужа лечь в постель и притвориться ее 110-летним родственником, когда проверяющие пришли к ней в дом.
На заседании окружного уголовного суда Портлауаза было выяснено, как женщина украла у государства более 270 000 евро, что судья назвал "чрезвычайным случаем".
Преступления были обнаружены только после того, как правоохранитель из Корка проверил биографию 110-летнего мужчины, получающего государственную пенсию.
Маргарет Бергин, замужняя мать троих детей, признала свою вину в краже средств.
На протяжении 28 с половиной лет ей удалось украсть 271 046 евро.
Мошенница потребовала получения государственной пенсии своего тестя Джона Бергина уже после его смерти в ноябре 1993 года.
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