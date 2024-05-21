"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело

"Мы сами пытаемся что-то узнать, но нам говорят, что это не преступление, это хулиганство и дела никакого не будет. Получается так, что мы в своей стране, где платим налоги, никак не защищены, а мигранты делают все, что хотят. Бьют машины, людей и им все сходит с рук?" - удивляется Ольга.