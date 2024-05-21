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"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело

"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело

Автор:
21 мая 2024 08:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Тольятти   авто   административная статья   мигрант   полиция   разбил авто   хулиганство   
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Жительница города узнала, что ночью мигрант изуродовал её авто, стоявшее во дворе дома. Хулигана задержали, но в полиции сообщили, что его проступок тянет на административное, а не уголовное дело. Женщина возмущена и расстроена.

Паркуя во дворе своё авто, нельзя быть уверенным в его сохранности. Жительница Тольятти Ольга Поршина рассказывает, что в ночь с14 на 15 мая гражданин Узбекистана разбил кирпичом её машину. Зачем? А кто знает, какие мысли витали в тот момент в его затуманенных алкоголем мозгах.


К счастью, кто-то из жильцов услышал звук разбиваемого стекла и вызвал Росгвардию. Бойца с чужой собственностью задержали на месте. Там и выяснилось, как пишет пострадавшая, что хулиган - уроженец Узбекистана.


Утром владелица авто написала заявление в полицию, однако дело до сих пор не заведено, а заявление отдано участковому, который даже не связался с потерпевшими.


"Мы сами пытаемся что-то узнать, но нам говорят, что это не преступление, это хулиганство и дела никакого не будет. Получается так, что мы в своей стране, где платим налоги, никак не защищены, а мигранты делают все, что хотят. Бьют машины, людей и им все сходит с рук?" - удивляется Ольга.


В комментариях под постов в паблике в ВК Ольга Прошина написала, что у этого инцидента была небольшая предыстория, что абсолютно не оправдывает поведение хулигана.



В комментариях владелице авто посоветовали действовать самой, пока мигрант не усвистал к себе на родину.



А еще посетовали, что если бы в той ситуации была повреждена машина ППС, то правоохранители шевелились бы куда быстрее.



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Метки: Видео   Тольятти   авто   административная статья   мигрант   полиция   разбил авто   хулиганство   
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19  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Менты без Бастрыкина отказываются работать
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1k
Александр 11 минут назад
Нам свою русскую диаспору что ли создавать, чтобы у нас в стране защищать свои же интересы!? Без заноса ментам от диаспоры похоже вопросы не решаются...
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5k
Феликс Дзержинский 13 минут назад
КоАП РФ Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества.
Или УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
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617
Mil-ast 15 минут назад
Люди уже давно утратили доверие к полиции. Её нужно стараться избегать порядочным гражданам, а не чуствовать себя в безопасности. К сожалению.
Часто вижу служебную машину ГИБДД, перед которой нагло и дерзко нарушают. И им пофиг. Каждый день проезжаю рядом с отделением ГИБДД, окна которой выходят на проезжую часть, где знак стоянки/остановки запрещена, но постоянно там выстраины припаркованные машины вдоль этой дороги. И им тоже пофиг.
Это говорит об отсутствии страха наказания и уважения к полиции. Не работает у нас принцип неотвратимости наказания.
Доверие падает уже много лет. Еще до президенства Медведева. И даже его реформы не изменили ситуацию, как и все оптимизации и сокращения в ведомстве.
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993
Ринат Фамутдинов 18 минут назад
"Я боюсь!" - участковый нам сказал, нас трое было и участкового знаем, вообще непонятно было и он объяснил нам... "Я боюсь что прибью эту шваль вдребезги, без следствия и суда!!!" - он так сказал!!!
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3k
Алекс 19 минут назад
вот суч...ок узкоглазый. колени прострелить и домой, ползком. не лечить.
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26k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Разбейте машину участкового. А чо, хулиганка же!
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231
usla2000 Полчаса назад
Прокуратура. Фас!
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28k
сеньор Леонсио 41 минуту назад
Значит пусть полиция компенсирует затраты на ремонт, иначе зачем мы платим налоги на её содержание!
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13k
Karelian 55 минут назад
Если менты не работают, какой смысл тошнить в соцсети??? Идёте прямо в прокуратуру.
"Его действия не в ходят в уголовную ответственность", "это не преступление, а хулиганство" - мадам, хулиганство и есть уголовное преступление!
Почему люди разучились отстаивать свои права??? Чуть что - только в соцсетях ноют.
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15k
Jearom 59 минут назад
ну и где здесь уголовка? вред имуществу в каком размере? Так на всех дорожников, когда камень прилетает в стекло будут уголовку заводить. стекло от стоимости машины значительным ущербом не признают никогда. Чтобы уголовную статью применить , посадить узбека, дабы не сбежал - нужно постановление получить у прокурора как минимум. А он не даст, потому что все спишут на вопрос страховки по ОСАГО.
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11k
SuperTroll Час назад
Чурку на органы. Деньги, как компенсация пострадавшей.
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62k
dima423 Час назад
Чушь какая то, чето верится с трудом... если полиция отказывает в заведении уголовного дела, то есть прокуратура и ССБ, после жалобы в которые этих ментов выепут и высушат, а потом уволят... Тут однозначно уголовная статья 167 УК, как там в комментах писали выше, поэтому думаю что история про то что не заводят дело - фейк)
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3k
Radugananebe Час назад
Я не понимаю, почему у мигранта не взяли подписку о невыезде. Он эе домой умотает, чтобы не отвечать.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2109 постов (2099 в горячем)

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