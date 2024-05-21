"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело

Жительница города узнала, что ночью мигрант изуродовал её авто, стоявшее во дворе дома. Хулигана задержали, но в полиции сообщили, что его проступок тянет на административное, а не уголовное дело. Женщина возмущена и расстроена.
Паркуя во дворе своё авто, нельзя быть уверенным в его сохранности. Жительница Тольятти Ольга Поршина рассказывает, что в ночь с14 на 15 мая гражданин Узбекистана разбил кирпичом её машину. Зачем? А кто знает, какие мысли витали в тот момент в его затуманенных алкоголем мозгах.
Осторожно! Ненормативная лексика!
К счастью, кто-то из жильцов услышал звук разбиваемого стекла и вызвал Росгвардию. Бойца с чужой собственностью задержали на месте. Там и выяснилось, как пишет пострадавшая, что хулиган - уроженец Узбекистана.
Утром владелица авто написала заявление в полицию, однако дело до сих пор не заведено, а заявление отдано участковому, который даже не связался с потерпевшими.
"Мы сами пытаемся что-то узнать, но нам говорят, что это не преступление, это хулиганство и дела никакого не будет. Получается так, что мы в своей стране, где платим налоги, никак не защищены, а мигранты делают все, что хотят. Бьют машины, людей и им все сходит с рук?" - удивляется Ольга.
В комментариях под постов в паблике в ВК Ольга Прошина написала, что у этого инцидента была небольшая предыстория, что абсолютно не оправдывает поведение хулигана.
В комментариях владелице авто посоветовали действовать самой, пока мигрант не усвистал к себе на родину.
А еще посетовали, что если бы в той ситуации была повреждена машина ППС, то правоохранители шевелились бы куда быстрее.
Источник:
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Или УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
Часто вижу служебную машину ГИБДД, перед которой нагло и дерзко нарушают. И им пофиг. Каждый день проезжаю рядом с отделением ГИБДД, окна которой выходят на проезжую часть, где знак стоянки/остановки запрещена, но постоянно там выстраины припаркованные машины вдоль этой дороги. И им тоже пофиг.
Это говорит об отсутствии страха наказания и уважения к полиции. Не работает у нас принцип неотвратимости наказания.
Доверие падает уже много лет. Еще до президенства Медведева. И даже его реформы не изменили ситуацию, как и все оптимизации и сокращения в ведомстве.
"Его действия не в ходят в уголовную ответственность", "это не преступление, а хулиганство" - мадам, хулиганство и есть уголовное преступление!
Почему люди разучились отстаивать свои права??? Чуть что - только в соцсетях ноют.