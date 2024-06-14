"Оствьте "Вискас" своему коту": врачи предупреждают, что квадробинг опасен для здоровья

Во-первых, квадроберы едят с земли и картонок, подражая животным, и вместе с кормом можно подхватить всё что угодно - начиная от глистов, заканчивая вредными бактериями и вирусами. Во-вторых, в пакетированном питании для питомцев довольно много таурина - в гораздо большем количестве, чем нужно человеку. Побочные эффекты от превышения таурина обширны - от нарушения ритма сердца до появления язвы в желудке или кишечнике. Также у людей могут начаться проблемы с почками, которые могут не справиться с большим содержанием животного белка в корме.





Но неподходящая еда у квадроберов - лишь часть проблемы. Родители таких детишечек переживают, что эта субкультура выходит далеко за рамки спорта, как её представляют подростки - некоторые дети чересчур увлекаются ролью животного и начинают проявлять агрессию: царапаются, кусаются, нападают друг на друга. Подобное поведение скорее говорит о некоем ментальном расстройстве, и это состояние необходимо контролировать врачом. Сами же тинейджеры уверены, что ничего страшного в квадробинге нет.



