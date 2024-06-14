"Оствьте "Вискас" своему коту": врачи предупреждают, что квадробинг опасен для здоровья

Подражательство животным - новый бзик подрастающего поколения. Мальчики и девочки надевают маски домашних питомцев (и диких животных), прыгают, кусаются и едят корм для собак и кошек. Последнее таит в себе кучу опасностей.
Поедание корма для кошек и собак - новый тренд у скучающих подростков. Между тем, корм для домашних животных совершенно не приспособлен для питания людей. Конечно, от одного приёма в пищу вряд ли что-то случиться, но периодические употребления "Вискасов" и "Катикэтов" негативно скажутся на здоровье - предупреждают врачи.
Во-первых, квадроберы едят с земли и картонок, подражая животным, и вместе с кормом можно подхватить всё что угодно - начиная от глистов, заканчивая вредными бактериями и вирусами. Во-вторых, в пакетированном питании для питомцев довольно много таурина - в гораздо большем количестве, чем нужно человеку. Побочные эффекты от превышения таурина обширны - от нарушения ритма сердца до появления язвы в желудке или кишечнике. Также у людей могут начаться проблемы с почками, которые могут не справиться с большим содержанием животного белка в корме.
Но неподходящая еда у квадроберов - лишь часть проблемы. Родители таких детишечек переживают, что эта субкультура выходит далеко за рамки спорта, как её представляют подростки - некоторые дети чересчур увлекаются ролью животного и начинают проявлять агрессию: царапаются, кусаются, нападают друг на друга. Подобное поведение скорее говорит о некоем ментальном расстройстве, и это состояние необходимо контролировать врачом. Сами же тинейджеры уверены, что ничего страшного в квадробинге нет.
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Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова беспокоится и считает, что новое увлечение может деструктивно сказаться на психике молодых людей:
«Если смотреть на историю этих движений ещё на Западе и в США, то это ответвление ЛГБТ-движения*. Это, кстати говоря, доказано, если почитать аналитику (которая у нас признана экстремистской на данный момент). Самая главная особенность этих движений заключается в том, что их участники начинают отрицать все правила и порядки, установленные в обществе».
* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.
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Когда молодёжи не надо зарабатывать свой кусок хлеба трудом праведным, всякая грязная пена и всплывает, и пузырится. Дай бог, пройдёт это поветрие.
Что же до пристрастия некоторых жрать кошачий корм... Единственная правда, которая про это сказана, это то, что нехрен жрать его с земли. Ну и если пережрать, можно получить белковое отравление... правда, лопнешь раньше. В целом заявочка уровня "от онанизма слепнут и волосы на ладонях растут".
30 лет как совсоюз распался, а мозгов в плане работы с аудиторией в верхах не добавилось... так и шпарят по старым лекалам