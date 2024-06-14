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"Оствьте "Вискас" своему коту": врачи предупреждают, что квадробинг опасен для здоровья

"Оствьте "Вискас" своему коту": врачи предупреждают, что квадробинг опасен для здоровья

Автор:
14 июня 2024 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   врачи   квадробинг   корм для животных   подростки   субкультура   увлечение   фурри   
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Подражательство животным - новый бзик подрастающего поколения. Мальчики и девочки надевают маски домашних питомцев (и диких животных), прыгают, кусаются и едят корм для собак и кошек. Последнее таит в себе кучу опасностей.

Поедание корма для кошек и собак - новый тренд у скучающих подростков. Между тем, корм для домашних животных совершенно не приспособлен для питания людей. Конечно, от одного приёма в пищу вряд ли что-то случиться, но периодические употребления "Вискасов" и "Катикэтов" негативно скажутся на здоровье - предупреждают врачи.


Во-первых, квадроберы едят с земли и картонок, подражая животным, и вместе с кормом можно подхватить всё что угодно - начиная от глистов, заканчивая вредными бактериями и вирусами. Во-вторых, в пакетированном питании для питомцев довольно много таурина - в гораздо большем количестве, чем нужно человеку. Побочные эффекты от превышения таурина обширны - от нарушения ритма сердца до появления язвы в желудке или кишечнике. Также у людей могут начаться проблемы с почками, которые могут не справиться с большим содержанием животного белка в корме.


Но неподходящая еда у квадроберов - лишь часть проблемы. Родители таких детишечек переживают, что эта субкультура выходит далеко за рамки спорта, как её представляют подростки - некоторые дети чересчур увлекаются ролью животного и начинают проявлять агрессию: царапаются, кусаются, нападают друг на друга. Подобное поведение скорее говорит о некоем ментальном расстройстве, и это состояние необходимо контролировать врачом. Сами же тинейджеры уверены, что ничего страшного в квадробинге нет.


В Госдуме собираются обсудить, считать ли опасными субкультуры фурри и квадробинг.


Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова беспокоится и считает, что новое увлечение может деструктивно сказаться на психике молодых людей:


«Если смотреть на историю этих движений ещё на Западе и в США, то это ответвление ЛГБТ-движения*. Это, кстати говоря, доказано, если почитать аналитику (которая у нас признана экстремистской на данный момент). Самая главная особенность этих движений заключается в том, что их участники начинают отрицать все правила и порядки, установленные в обществе».

* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.

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Метки: Видео   врачи   квадробинг   корм для животных   подростки   субкультура   увлечение   фурри   
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28  комментариев
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
если человек начинает думать что он кошка или собачка - то его надо отправить лечиться к психиатру ...
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2k
Миша Минуту назад
Выживут разумные, закон природы. Ну и в Госдуме будет о чём поразговаривать. )
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1k
Андрей Граф 2 минуты назад
в дурдом их сдать нужно...
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8k
a6m5 3 минуты назад
Странно, но я в Москве ни одного квадробобера не видел.
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3
Сергей 14 минут назад
Никогда не понимал, зачем всем этим дуракам дают названия. зацепер-квадродолб-б, руфер и все остальное, причем и по телевизору их так же с экранов называют. Они этого и ждут, признания какого то. А если просто- "смотрите, идиота поймали и теперь он будет лечиться)". Думается мне их сразу поубавится...
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10k
Trenzel2003 15 минут назад
Все это элементарно лечится ремнем по заднице!!!
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425
ГТА Форевер 18 минут назад
А если эти животные начнут меня атаковать - пытаться укусить или поцарапать могу я пнуть хорошенько ? Или взять такого одного к себе на дачу , посадить на цепь и пусть охраняет ?
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285
ya da 23 минуты назад
Хорошо быть кисаю, хорошо собакаю, где захочу пописаю, где захочу покакаю
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0
Serg Полчаса назад
Я всегда был невысокого мнения о человечестве.
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8k
Евгений Д 44 минуты назад
больные идиоты
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0
Евгений 47 минут назад
Вообще по.уй. это уже клиника,а если в детстве такая херь,то уж лучше сейчас пусть сдохнут
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278
Александр Вьюшков 55 минут назад
Быстрее сд0хнут - воздух будет чище.
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17k
Элитный тигр 58 минут назад
Ипанутые, их бы на огород бабке помогать, как собачки землю вскапывать - хрен заставишь. ЭТО ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, придет время это каким-нибудь гендером назовут.
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32k
AzuveR Час назад
Понятно,что в каждом поколении были свои приколы,в моём были панки,металлисты ,рокеры. Но все ели нормальную еду. Первые сухие корма появились в 92м ,но даже в мыслях не было его жрать. Мля ,что с нынешним поколением происходит ?
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6k
fkamash Час назад
Безделье и интернет доведут до блох...
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1k
DuckTales 2 часа назад
Да пускай голубей жрут, что за читерство с кормами ?
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3k
Дмитрий 2 часа назад
О, понеслась. Всё как по нотам. В прошлый раз были спиннеры и попиты (крутелки и щелкалки если проще). Сначала про всё это рассказали в СМИ, потом подключились непонятные врачи, следом подключатся представители от религии, потом ещё кучка шизнутых общественников, а потом депутаты. И всё это раздувание из жопы в слона будет длится годик полтора, пока новую тему не найдут для раздувания.
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9
alexey al Элитный тигр Полчаса назад
Просто он не говно. Но эту мысль еще надо понять. А ты уже не понял.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это обычное травести движение. Некоторые переодеваются в баб, некоторые в животных. В обоих случаях свистит фляга . Брошенные дети, епнутых родителей.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
5k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Яна Лантратова традиционно несет феерическую чушь в рамках генеральной линии партии.

Что же до пристрастия некоторых жрать кошачий корм... Единственная правда, которая про это сказана, это то, что нехрен жрать его с земли. Ну и если пережрать, можно получить белковое отравление... правда, лопнешь раньше. В целом заявочка уровня "от онанизма слепнут и волосы на ладонях растут".
30 лет как совсоюз распался, а мозгов в плане работы с аудиторией в верхах не добавилось... так и шпарят по старым лекалам
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16k
Ivan 2 часа назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2211 постов (2199 в горячем)

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