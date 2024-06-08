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«Он здесь!»: на видео попала бесценная реакция пса на появление старого друга

«Он здесь!»: на видео попала бесценная реакция пса на появление старого друга

Автор:
08 июня 2024 08:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   встреча   друг   животные   милота   собака   
1682
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Не все люди радуются встречам со старыми друзьями, но песиков подобное совсем не касается. Собакен из этого видео всегда безумно счастлив, когда его навещает двуногий приятель, который когда-то спас ему жизнь. Хвостатый так радуется, что его походка становится похожей на странный, но очень забавный танец.

Лучший друг пёселя, в свою очередь, с радостью обнимается с ним и называет хорошим мальчиком. Мужчина навещает своего лохматого приятеля каждый год, и каждый год его визит становится для собакена маленьким праздником. Ну разве не милота?


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Метки: Видео   Реакция   встреча   друг   животные   милота   собака   
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13  комментариев
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7k
Трям 2 часа назад
У моего дядьки был пес.. и када отец приходил он ссался от счастья! А причин - ноль! Просто полюбил отца... царство небесное им обоим....
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2k
Aleksei 46 минут назад
само счастье !

но есть опущенные жизнью лохи,кто поставил/и дизлайк.
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8k
Хачик 47 минут назад
Реакции разные бывают...

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8k
diman02 Час назад
Наверное сейчас меня заминусуют котоводы , но покажите мне ролик где Кот-Кошка так радуются Человеку .
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53
Boriss O. Час назад
Дочка так же поощряла радость болонки. Болонка от радости опрокидывалась на спину,теряла сознание и ссалась.
У собак бывают инфаркты!
Пришлось отдать брату бабушки для дворового содержания...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1645 постов (1339 в горячем)

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