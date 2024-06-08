«Он здесь!»: на видео попала бесценная реакция пса на появление старого друга

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Не все люди радуются встречам со старыми друзьями, но песиков подобное совсем не касается. Собакен из этого видео всегда безумно счастлив, когда его навещает двуногий приятель, который когда-то спас ему жизнь. Хвостатый так радуется, что его походка становится похожей на странный, но очень забавный танец.
Лучший друг пёселя, в свою очередь, с радостью обнимается с ним и называет хорошим мальчиком. Мужчина навещает своего лохматого приятеля каждый год, и каждый год его визит становится для собакена маленьким праздником. Ну разве не милота?
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