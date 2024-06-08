«Он здесь!»: на видео попала бесценная реакция пса на появление старого друга



Не все люди радуются встречам со старыми друзьями, но песиков подобное совсем не касается. Собакен из этого видео всегда безумно счастлив, когда его навещает двуногий приятель, который когда-то спас ему жизнь. Хвостатый так радуется, что его походка становится похожей на странный, но очень забавный танец.