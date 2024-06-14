Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по сабреддиту Maximalism. Его участники отвергают унылую бежевую эстетику миллениалов и прославляют цвета, формы и текстуры. Они обустраивают свой дом так, чтобы он приносил им максимальный комфорт. А комфорт для них — это цвет, эксцентричность и излишества!