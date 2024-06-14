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Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по сабреддиту Maximalism. Его участники отвергают унылую бежевую эстетику миллениалов и прославляют цвета, формы и текстуры. Они обустраивают свой дом так, чтобы он приносил им максимальный комфорт. А комфорт для них — это цвет, эксцентричность и излишества!
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3. «Кажется, я почти закончила с этим углом. До моего переезда... это было очень депрессивное место»
11. «Моя новая гостевая комната в стиле максимализма. Всегда мечтала о двух односпальных кроватях!»
12. «Прогресс в моем домашнем офисе на данный момент. Уверен, что через несколько недель стол будет гораздо более захламленным»
20. «Надо мной дико издеваются в сообществе по дизайну интерьера за мои райские сады в ванной комнате»
21. «Я нашла своих людей! Вы вдохновили меня закончить столовую... и мне стыдно, что раньше я не знала, что такое максимализм. Я называла это упорядоченным вещевым складом»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дизайн дизайн интерьера дизайн интерьера дома излишества интерьер и декор максимализм нарядно
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