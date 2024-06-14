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25 идей интерьера от максималистов, для которых чем больше —&nbsp;тем лучше

25 идей интерьера от максималистов, для которых чем больше — тем лучше

Автор:
14 июня 2024 13:36
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   излишества   интерьер и декор   максимализм   нарядно   
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Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по сабреддиту Maximalism. Его участники отвергают унылую бежевую эстетику миллениалов и прославляют цвета, формы и текстуры. Они обустраивают свой дом так, чтобы он приносил им максимальный комфорт. А комфорт для них — это цвет, эксцентричность и излишества!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   излишества   интерьер и декор   максимализм   нарядно   
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2  комментария
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Наталья 47 минут назад
лишь бы проживающим было удобно) у меня спальня на протяжении уже 12 лет - зеленая, только оттенки меняются) Сейчас стены насыщенного травянисто зеленого цвета и шторы - зеленая сетка) Мне зимой физически плохо, поэтому в спальне и на кухне у меня -вечное лето) у сына комната с голубыми и фиолетовыми цветами, а вот в гостиная у нас белая, почти без мебели, но с огромным фиолетовым диваном 4х2 метра и шторы тоже бело-фиолетовые))))))))) и я обожаю свою квартиру и каждую комнату)
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22k
Mike Miller 12 минут назад
Ого! Оказывается, не барахольщик, а максималист!
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1892 поста (1807 в горячем)

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