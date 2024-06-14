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В Сальвадоре сожгли большую партию кокаина

В Сальвадоре сожгли большую партию кокаина

Автор:
14 июня 2024 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Наркотики   Сальвадор   в мире   кокоин   новости   
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Власти Сальвадора сняли большое кино – сожгли на пустыре 2700 кг кокаина, который должен был пойти в США и Европу под брендом "Corona" (по традиции спёрли логотип у известного мексиканского пива).


Партия наркотиков была захвачена вместе со скоростными лодками примерно в 1500 км от берегов этой страны. Арестовано 7 человек.

2700 кг по сальвадорским ценам выходит $67 млн. В странах "первого мира" на улице цена партии возрастает примерно до $400 млн.

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Метки: Видео   Наркотики   Сальвадор   в мире   кокоин   новости   
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4  комментария
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24k
Слепой Пью Час назад
Один презик салорейха с расстройства сыграл похоронный марш членом на рояле...
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1k
vadimbar Полминуты назад
А может зря они так ? Сальвадору - заработок, Европе и Америке - упадок...
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60
Werwolffykt 38 минут назад
Варвары! Лучше б бедным раздали :)
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