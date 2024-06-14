В Сальвадоре сожгли большую партию кокаина

Партия наркотиков была захвачена вместе со скоростными лодками примерно в 1500 км от берегов этой страны. Арестовано 7 человек.



2700 кг по сальвадорским ценам выходит $67 млн. В странах "первого мира" на улице цена партии возрастает примерно до $400 млн.

