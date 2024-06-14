В Сальвадоре сожгли большую партию кокаина

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Власти Сальвадора сняли большое кино – сожгли на пустыре 2700 кг кокаина, который должен был пойти в США и Европу под брендом "Corona" (по традиции спёрли логотип у известного мексиканского пива).
Партия наркотиков была захвачена вместе со скоростными лодками примерно в 1500 км от берегов этой страны. Арестовано 7 человек.
2700 кг по сальвадорским ценам выходит $67 млн. В странах "первого мира" на улице цена партии возрастает примерно до $400 млн.
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