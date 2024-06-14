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Отважный прохожий помог задержать вора

Отважный прохожий помог задержать вора

Автор:
14 июня 2024 12:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   задержание   задержание преступника   констебль   полиция   помощь   шокирующее видео   
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В Сети появилась видеозапись, сделанная офицером полиции Эссекса (Великобритания) в марте этого года. Констебль пытался задержать убегавшего вора, только что обчистившего ювелирный магазин. Но в одиночку справиться с преступником было нелегко...

Инцидент произошёл 7 марта. 51-летний Джеймс Хаппер сбежал из ювелирного магазина Finery and Co в Саффрон-Уолдене, Эссекс, прихватив с собой изделия из золота и бриллиантов на сумму 30 970 фунтов стерлингов.

Констебль Райан Макнамара, находившийся в патруле, услышал крики «Стой!» и «Держи вора!», когда за Хаппером гнался один из сотрудников магазина.


На видеозаписи, опубликованной полицией Эссекса, запечатлен момент, когда офицер поймал Хаппера и сказал ему, что он арестован. Хаппер ответил: «За что?» и попытался убежать.

Один из прохожих помог офицеру задержать вора. Помощь потребовалась, потому что Хаппер изо всех сил сопротивлялся — он ударил полицейского по лицу, пытался использовать против него газовый баллончик... Но вдвоем мужчины сумели крепко его скрутить и обезвредить.

«Я хочу поблагодарить людей, которые оказали мне помощь при задержании Хаппера и помогли добиться того, чтобы человек, виновный в краже со взломом, был привлечен к ответственности, — сказал констебль. — Один из изначальных принципов работы полиции заключается в том, что полиция — это общественность, а общественность — это полиция, и в тот день это было именно так...»

Хаппер признал вину в краже со взломом и нападении на констебля. Суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев.

Хаппер должен будет пройти курс реабилитации от наркозависимости в течение шести месяцев, вести реабилитационную деятельность сроком до 25 дней и посетить 19 занятий по программе развития навыков мышления.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   задержание   задержание преступника   констебль   полиция   помощь   шокирующее видео   
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906k
А.Берестенко Час назад
Херасе! Кража со взломом, сопротивление полицейскому, нападение на полицейского - и всего 1,5 года с отсрочкой?!
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24k
Слепой Пью Час назад
"... и посетить 19 занятий по программе развития навыков мышления." - благодаря занятиям, больше не попадется так глупо!
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Мультголова
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