Отважный прохожий помог задержать вора

Констебль Райан Макнамара, находившийся в патруле, услышал крики «Стой!» и «Держи вора!», когда за Хаппером гнался один из сотрудников магазина.

На видеозаписи, опубликованной полицией Эссекса, запечатлен момент, когда офицер поймал Хаппера и сказал ему, что он арестован. Хаппер ответил: «За что?» и попытался убежать.