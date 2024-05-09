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«Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя

«Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя

Автор:
09 мая 2024 14:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   екатеринбург   иностранец   мигрант   полиция   
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Тот взял его за шкирку и выставил из подъезда.

В Екатеринбурге появился настойчивый молодой человек. Он положил глаз на замужнюю даму и, как только её муж уходил на работу, этот гражданин напрашивался к ней в гости.

Он выслеживал мою соседку. Как только она оставалась одна (муж уходил на работу), этот тип начинал долбиться в её двери. По-русски он вообще плохо говорил. Первый раз его отогнала от дверей другая соседка, во второй раз мужчина-сосед выгнал, взяв за шкирку. Думали, это его остановит. Но он пришел третий раз в 7 утра, когда мужа девушки снова не было дома. Она звонила в полицию, но ей сказали приезжать и писать заявление - рассказала жительница этого дома.

Собственно, вот как его взяли за шкирку и выставили из подъезда:

Позже выяснилось, что любвеобильный мужчине приставал к ещё одной чужой жене:



Так что в полицию поступило уже несколько сигналов о похождениях «мачо»:

Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило сегодня в отдел полиции № 13 Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства, - заявили в МВД.

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Метки: Видео   Девушка   екатеринбург   иностранец   мигрант   полиция   
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7  комментариев
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77
олег 50 минут назад
Просто простому "диаспарянину" жениться нужно, какие все бессердечные.
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24k
Killgrave 22 минуты назад
Животные инстинкты правят животным. И чему здесь удивляться. Менты в своем репертуаре терпил и хатаскрайников.
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
Так и будет, пока полиция не начнёт работать.
В расширенный новости об этом, женщина сказала, что обратилась в полицию за защитой, ей ответили, приезжай в отделение, пиши заявление, мы рассмотрим.
А так, что бы сразу приехал наряд и по горячим следам - это фантастика.
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Камеры мешают.Сбросить с крыши и сказать ,что самоубился.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2898 постов (2854 в горячем)

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