«Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя

В Екатеринбурге появился настойчивый молодой человек. Он положил глаз на замужнюю даму и, как только её муж уходил на работу, этот гражданин напрашивался к ней в гости.

Он выслеживал мою соседку. Как только она оставалась одна (муж уходил на работу), этот тип начинал долбиться в её двери. По-русски он вообще плохо говорил. Первый раз его отогнала от дверей другая соседка, во второй раз мужчина-сосед выгнал, взяв за шкирку. Думали, это его остановит. Но он пришел третий раз в 7 утра, когда мужа девушки снова не было дома. Она звонила в полицию, но ей сказали приезжать и писать заявление - рассказала жительница этого дома.

Собственно, вот как его взяли за шкирку и выставили из подъезда: