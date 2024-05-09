«Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя

Тот взял его за шкирку и выставил из подъезда.
В Екатеринбурге появился настойчивый молодой человек. Он положил глаз на замужнюю даму и, как только её муж уходил на работу, этот гражданин напрашивался к ней в гости.
Он выслеживал мою соседку. Как только она оставалась одна (муж уходил на работу), этот тип начинал долбиться в её двери. По-русски он вообще плохо говорил. Первый раз его отогнала от дверей другая соседка, во второй раз мужчина-сосед выгнал, взяв за шкирку. Думали, это его остановит. Но он пришел третий раз в 7 утра, когда мужа девушки снова не было дома. Она звонила в полицию, но ей сказали приезжать и писать заявление - рассказала жительница этого дома.
Собственно, вот как его взяли за шкирку и выставили из подъезда:
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Позже выяснилось, что любвеобильный мужчине приставал к ещё одной чужой жене:
Так что в полицию поступило уже несколько сигналов о похождениях «мачо»:
Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило сегодня в отдел полиции № 13 Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства, - заявили в МВД.
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В расширенный новости об этом, женщина сказала, что обратилась в полицию за защитой, ей ответили, приезжай в отделение, пиши заявление, мы рассмотрим.
А так, что бы сразу приехал наряд и по горячим следам - это фантастика.