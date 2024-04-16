В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий

Потому что мужчина сначала действует, потом выясняет обстоятельства.
13-летний подросток вынес на детскую площадку игрушечный нож. Оружие заметила бдительная бабушка одного из пацанов, которая спешно вызвала на подмогу своего мужа. 56-летний бугай налетел на тинейджера, оторвал карманы на его одежде в поисках ножа, после чего нашёл пластиковую поделку и выбросил её в кусты. Затем он ударил ребёнка в грудь, настучал ему по голове, а потом ушёл восвояси.
В видео присутствуют сцены драки!
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Лишь после выяснилось, что атаковать не было нужды.
В результате инцидентом заинтересовались в полиции. По сообщению СМИ, действия мужчины проверят правоохранители, а пострадавшего ребёнка отправили на судебно-медицинскую экспертизу снимать побои. Ход проверки контролирует прокуратура.
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да даже если бы нож настоящий был, с каких пор детям ножи нельзя носить?? я просто себя помню - постоянно во дворе в ножички играли, у половины пацанов складной ножик был именно для этого