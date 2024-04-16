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В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий

В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий

Автор:
16 апреля 2024 09:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   драка   игрушечный нож   избиение ребёнка   конфликт   отцы и дети   полиция   хулиганство   
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Потому что мужчина сначала действует, потом выясняет обстоятельства.

13-летний подросток вынес на детскую площадку игрушечный нож. Оружие заметила бдительная бабушка одного из пацанов, которая спешно вызвала на подмогу своего мужа. 56-летний бугай налетел на тинейджера, оторвал карманы на его одежде в поисках ножа, после чего нашёл пластиковую поделку и выбросил её в кусты. Затем он ударил ребёнка в грудь, настучал ему по голове, а потом ушёл восвояси.


Лишь после выяснилось, что атаковать не было нужды.


В результате инцидентом заинтересовались в полиции. По сообщению СМИ, действия мужчины проверят правоохранители, а пострадавшего ребёнка отправили на судебно-медицинскую экспертизу снимать побои. Ход проверки контролирует прокуратура.


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Метки: Видео   драка   игрушечный нож   избиение ребёнка   конфликт   отцы и дети   полиция   хулиганство   
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2  комментария
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Teodor Час назад
А ведь придурок может теперь реально присесть. Ума ему это не добавит, конечно, но на детской площадке станет безопаснее. Сейчас начнутся уговоры: "Отзовите заявление..." А делу уже ход дан - не так то это теперь просто... Да и не стоит.
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17k
Booka1a Час назад
пздц у людей реально весной крышечку сносит!
да даже если бы нож настоящий был, с каких пор детям ножи нельзя носить?? я просто себя помню - постоянно во дворе в ножички играли, у половины пацанов складной ножик был именно для этого
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2003 поста (1993 в горячем)

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