Российские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде по биологии

Международная олимпиада по биологии имени Авиценны (AIBO) прошла в Бухаре (Узбекистан). В состязании приняли участие более 100 школьников от 15 до 18 лет из стран ШОС и БРИКС.

Для команды из России участие в олимпиаде стало дебютным, однако ребятам удалось завоевать 5 золотых и 2 серебряные медали.