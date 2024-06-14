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Российские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде по биологии

Автор:
14 июня 2024 15:27
Метки: биология   медали   образование   олимпиада   победы   
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Международная олимпиада по биологии имени Авиценны (AIBO) прошла в Бухаре (Узбекистан). В состязании приняли участие более 100 школьников от 15 до 18 лет из стран ШОС и БРИКС.

Для команды из России участие в олимпиаде стало дебютным, однако ребятам удалось завоевать 5 золотых и 2 серебряные медали.

Золотых медалей удостоены:

  • Лада Горева (Москва);
  • Вера Красноперова (Москва);
  • Надежда Кузнецова (Москва);
  • Макар Рощин (Новосибирск);
  • Вероника Белинская (Новосибирск).

Серебро завоевали:

  • Арина Александрова (Санкт-Петербург);
  • Захар Дегтеренко (Москва).

Абсолютным победителем олимпиады стал Макар Рощин из Новосибирска.


Руководители сборной – Евгений Шилов, старший преподаватель биологического факультета МГУ, и Галина Белякова, доцент кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.


Олимпиада состояла из двух туров. Теоретические знания ребят проверяли с помощью тестовых заданий, практические – в ходе лабораторной работы. Для успешного выступления было необходимо показать глубокие знания по молекулярной и эволюционной биологии, биоинформатике, биохимии и по другим направлениям.

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Метки: биология   медали   образование   олимпиада   победы   
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35k
Korolev 4 часа назад
Молодцы!
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7k
satra 4 часа назад
Молодцы!

Еще бы фото вот такого плана.

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fomin30
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