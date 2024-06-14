Российские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде по биологии

Международная олимпиада по биологии имени Авиценны (AIBO) прошла в Бухаре (Узбекистан). В состязании приняли участие более 100 школьников от 15 до 18 лет из стран ШОС и БРИКС.
Для команды из России участие в олимпиаде стало дебютным, однако ребятам удалось завоевать 5 золотых и 2 серебряные медали.
Золотых медалей удостоены:
- Лада Горева (Москва);
- Вера Красноперова (Москва);
- Надежда Кузнецова (Москва);
- Макар Рощин (Новосибирск);
- Вероника Белинская (Новосибирск).
Серебро завоевали:
- Арина Александрова (Санкт-Петербург);
- Захар Дегтеренко (Москва).
Абсолютным победителем олимпиады стал Макар Рощин из Новосибирска.
Руководители сборной – Евгений Шилов, старший преподаватель биологического факультета МГУ, и Галина Белякова, доцент кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.
Олимпиада состояла из двух туров. Теоретические знания ребят проверяли с помощью тестовых заданий, практические – в ходе лабораторной работы. Для успешного выступления было необходимо показать глубокие знания по молекулярной и эволюционной биологии, биоинформатике, биохимии и по другим направлениям.
Источник:
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Еще бы фото вот такого плана.