Кровать, которая заставит встать на работу

Каждый трудяга знает, как тяжело порой вставать рано утром на работу. Порой кажется, что теплая уютная кроватка буквально удерживает в своих «объятиях», заставляя раз за разом переводить будильник. Специально для тех, кто ненавидит утренние подъемы, была изобретена кровать из этого видео.

Когда срабатывает будильник, она складывается таким образом, чтобы лежать на ней стало менее удобно. Разработка, безусловно, интересная, но самые ярые любители спать и прокрастинировать, наверняка, попытаются найти способ удобно устроиться даже на сложенной кровати. Так что в следующей модели этой кровати стоит установить систему катапультирования.