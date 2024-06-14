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Кровать, которая заставит встать на работу

Кровать, которая заставит встать на работу

Автор:
14 июня 2024 14:49
Метки: Видео   будильник   в мире   интересно   кровать   подъем   
1023
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Необычная кровать, которая начинает автоматичски складываться при срабатывании будильника, вынуждая владельца вставать.

Каждый трудяга знает, как тяжело порой вставать рано утром на работу. Порой кажется, что теплая уютная кроватка буквально удерживает в своих «объятиях», заставляя раз за разом переводить будильник. Специально для тех, кто ненавидит утренние подъемы, была изобретена кровать из этого видео.

Когда срабатывает будильник, она складывается таким образом, чтобы лежать на ней стало менее удобно. Разработка, безусловно, интересная, но самые ярые любители спать и прокрастинировать, наверняка, попытаются найти способ удобно устроиться даже на сложенной кровати. Так что в следующей модели этой кровати стоит установить систему катапультирования.

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Метки: Видео   будильник   в мире   интересно   кровать   подъем   
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1k
DuckTales 2 часа назад
Пффф... да конечно
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19k
GROMOZEKA 40 минут назад
Т.е предлагается платить деньги за то, что тебя гонит на работу?
Нет уж, бл@дь, спасибо
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32k
Serg2001 44 минуты назад
Бульон из под яиц, а не изобретение...) По крайней мере в таком виде... Вибрацию бы какую-нибудь лучше предусмотрели... крупноамплитудную... ))
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3k
WisImp Час назад
А если я на животе сплю она мне позвоночник сломает?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3747 постов (3705 в горячем)

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